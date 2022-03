Precies twee jaar geleden belandde bij Amphia de eerste coronapatiënt op de intensive care

BREDA - Het is vandaag een bijzondere dag voor Amphia Ziekenhuis. Het is namelijk precies twee jaar geleden dat de eerste coronapatiënt werd opgenomen op de intensive care van het ziekenhuis. En dat was de start van twee zeer bewogen jaren.



Op 3 maart 2020 bevestigde Amphia Ziekenhuis dat het ziekenhuis voor de eerste keer een coronapatiënt had opgenomen in het ziekenhuis. En vandaag, 7 maart 2022, is het precies 2 jaar geleden dat de eerste coronapatiënt bij Amphia op de intensive care belandde. Het is voor Amphia een bijzonder moment om op terug te blikken. Want de start van opnames van coronapatiënten op de intensive care in 2020 betekende de start van twee zeer roerige jaren.

Op sociale media van Amphia Ziekenhuis blikt meewerkend teamleidinggevende Annet terug. "Precies 2 jaar geleden werd de eerste patiënt met covid op de ic opgenomen. Dat was toen heel onwerkelijk, spannend, nieuw en een onzekere tijd brak aan. De eerste dagen zijn onwennig, gebeurt dit echt? Het zal toch wel meevallen? Maar helaas, de praktijk liet anders zien." Bezoek mocht toen enkel bij hoge uitzondering op bezoek komen, en moest via een speciale route het ziekenhuis verlaten. "Hoe anders is het nu 2 jaar later! We laten een periode achter ons waarin keihard is gewerkt door iedereen. We hebben bergen werk verzet, om al die patiënten op te kunnen nemen en te behandelen. De nood ic werd opgebouwd en weer afgebouwd, we werden er handig in want de keer erna ging het al veel sneller en makkelijker. Nu, twee jaar later en heel veel covid ervaring rijker, kijken we verder. Met een grote rugzak aan nieuwe kennis gaan we verder op de ic om de beste zorg te blijven geven aan onze ic patiënten."

Situatie Amphia

In het voorjaar van 2020 lagen er binnen enkele weken ineens ruim 30 coronapatiënten op de intensive care van Amphia. De afgelopen twee jaar hebben de aantallen coronapatiënten in het Bredase ziekenhuis flink geschommeld. Momenteel liggen er 24 coronapatiënten in Amphia Ziekenhuis Breda. Daarvan liggen er twee op de intensive care.