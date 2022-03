Luchtalarm wordt gewoon getest: ‘Heeft niets met Oekraïne te maken’

BREDA - Iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur worden alle 4278 sirenes in Nederland getest. Zo ook vandaag, maar vanwege de oorlog in Oekraïne heeft de overheid besloten om de maandelijkse test van de sirenes deze keer aan te kondigen. “Anders zou onrust kunnen ontstaan door het afgaan van de sirenes.”

Normaal gesproken wordt het testen van de sirenes niet meer aangekondigd. Bredanaars zijn er wel aan gewend dat de alarmen iedere eerste maandag van de maand om 12.00 uur afgaan. Maar deze maand hebben de veiligheidsregio's de alarmen toch extra aangekondigd. Dit uit voorzorg om onrust te voorkomen. Met de aankondiging willen de veiligheidsregio's voorkomen dat mensen denken dat de sirenes iets te maken hebben met een acute dreiging vanwege de oorlog in Oekraïne. Het alarm om 12.00 uur is dus gewoon een test, en niet de aankondiging van een noodsituatie.

Testen

De sirenes worden op iedere eerste maandag van de maand getest, zodat iedereen het geluid herkent bij een ramp of zwaar ongeval. Het geluid van de sirenes duurt 1 minuut en 26 seconden. Wanneer de sirenes langer en meerdere malen achter elkaar loeien, is er sprake van alarm. Mensen moeten dan direct naar binnen, deuren en ramen sluiten en elektronische ventilatie uitzetten. Via radio of televisie van regionale calamiteitenzenders wordt meer informatie gegeven. Klachten over het niet horen van sirenes kunnen worden gemeld bij de gemeente waarin je woont

Sirenes gaan niet af op nationale herdenkings- of feestdagen. In juni worden de sirenes bijvoorbeeld niet getest omdat de eerste maandag van die maand op Tweede Pinksterdag valt.