Roger en Job vertrekken morgen met een bus vol spullen naar Oekraïne: ‘Dok19 ligt helemaal vol met donaties’

BREDA - Morgen is het zo ver. Dan vertrekken Roger Omers en Job van der Zon met een bus vol spullen naar de grens van Oekraïne. Vorige week startten zij daarom een inzamelingsactie voor spullen. En die is zo’n groot succes, dat Dok19 inmiddels tot de nok toe gevuld is met spullen. “Dit krijgen we niet in één keer mee in de bus. Dat is wel zeker”, vertelt Roger.

Wie binnenloopt bij Dok19 aan de Haven, kijkt zijn ogen uit. Het café is bijna niet meer te herkennen door de gigantische stapels spullen die er staan. Zo zijn er dozen vol medicijnen, disinfectant en verband. Staan er bakken vol met babykleding en speelgoed. Liggen er slaapzakken, en staan er stapels met houdbaar eten zoals ingeblikte groenten en houdbare melk.

Toen Roger Omers en Job van der Zon vorige week hun actie lanceerden, hadden ze niet echt verwachtingen over hoeveel het op zou brengen. “Maar dat het café zo vol zou komen te staan, dat hadden we toch niet aan zien komen”, vertelt Roger. Het café is inmiddels gesloten vanwege de grote hoeveelheid spullen die er staan. “Maar tegelijkertijd is dat juist prachtig om te zien”, stelt Job. “Je ziet dat de oorlog in Oekraïne echt enorm leeft bij Bredanaars. Het is super dat zoveel mensen een steentje willen bijdragen.”

Sorteren

Vandaag zijn Job en Roger vooral druk met het inzamelen van de laatste spullen en het sorteren. Want morgen vertrekken ze naar de grens van Oekraïne, en niet alle spullen gaan meteen mee. “In eerste instantie nemen we vooral medicijnen en levensmiddelen mee”, vertelt Roger. “We moeten wel keuzes maken, want dit krijgen we niet in één keer mee. Dinsdag rijden we met een grote bus, en nemen we het eerste deel van de spullen mee. Volgende week zal er nog een keer een bus rijden voor de rest van de spullen.”

Roger en Job rijden met de bus naar Medyka. “We hebben contact met een hulporganisatie die daar werkt. Daardoor weten we dus goed welke spullen er precies nodig zijn”, legt Job uit. “We rijden naar een hulpcentrum waar we weten dat de spullen goed terecht komen. Dat vinden we allebei ook belangrijk aan deze actie. Ik heb zelf langere tijd in conflictgebieden in Afrika gewoond, dus heb ervaring met hulp in crisissituaties. Ik weet dus hoe belangrijk het is om niet op de bonnefooi te gaan. Want hoe goed bedoeld dat ook is, dan heb je grote kans dat je daar eigenlijk in de weg loopt. Dat willen wij voorkomen. We weten heel goed waar we de spullen heen brengen, en dat ze goed terecht gaan komen.”

Roger en Job zullen ter plaatse ook nog hun best doen om een steentje bij te dragen. “We gaan wel zien hoe we nog precies kunnen helpen. Misschien kunnen we ook weer als taxi dienen voor mensen die vluchten en ergens anders heen moeten worden gebracht. Of kunnen we mensen helpen door ze mee terug naar Nederland te nemen. Dat zullen we ter plaatse wel zien.”

Spullen inleveren kan bij Dok19 nog tot en met 17.00 uur. Let wel op! Kleding en jassen zijn niet meer nodig. De volledige lijst met benodigde spullen vind je op de Facebook-pagina van Dok19.



