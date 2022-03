De Koepel of de oude rechtbank: ‘Maak met spoed locaties gereed voor vluchtelingen’

BREDA - Nu vele inwoners van Oekraïne op de vlucht zijn geslagen, is de opvang van vluchtelingen in Breda een belangrijk punt van gesprek. De lokale politiek wil dat Breda klaar staat om vluchtelingen op te vangen. Als het aan VVD, PvdA, CDA, Breda Beslist, D66, SP en GroenLinks ligt neemt Breda concreet actie en worden er nu al locaties gereed gemaakt. De partijen denken aan bijvoorbeeld de Koepel of de oude rechtbank.

Volgens de VN zijn er momenteel al 1 miljoen Oekraïense mensen op de vlucht geslagen. Het Oekraïense ministerie van Defensie schatte eerder dat er een totale vluchtelingenstroom op gang kan komen van zo’n 3 tot 5 miljoen Oekraïners. Het is dan ook belangrijk dat Europa klaar staat voor die vluchtelingenstroom. Vorige week gaf de gemeenteraad al een duidelijk signaal aan het college: ‘Ben solidair met Oekraïne en sta klaar voor de opvang van vluchtelingen in de stad.” De gemeente voert daarover onder andere overleg in district de Baronie, en met de provincie, VNG en het Rijk. Om de opvang van vluchtelingen en de humanitaire hulp in goede banen te leiden is er binnen de gemeentelijke organisatie afgelopen week een projectleider benoemd en een kernteam samengesteld. Zij gaan de komende weken aan de slag om de hulp en ondersteuning vanuit Breda in goed overleg met alle betrokken partijen verder vorm te geven.

Als het aan VVD, PvdA, CDA, Breda Beslist, D66, SP en GroenLinks ligt neemt Breda nu ook al concreter actie. Die partijen dringen erop aan dat het college met spoed concrete locaties gereed gaat maken. Mogelijk locaties zouden de leegstaande Koepel of de oude rechtbank kunnen zijn. “Ga direct met omwonenden hierover het gesprek aan”, roepen zij op. “Ook inwoners die zelfstandig mensen uit de Oekraïne opvangen verdienen onze steun. Rich teen centraal meldpunt in voor onze inwoners die willen helpen of die oorlogsvluchtelingenuit de Oekraïne willen opvangen in hun huis.” Daarbij moet de gemeente ook verder kijken dan enkel de woonsituatie van de vluchtelingen. “Denk ook aan gesprekken met de scholen, die kinderen uit Oekraïne wat onderwijs, afleiding en nieuwe vriendjes en vriendinnetjes kunnen bezorgen. Ook onze talrijke verenigingen en maatschappelijke organisaties zijn ongetwijfeld bereid mee te helpen. En ondernemers en de lokale VNO/NCW kunnen helpen met werk.”

De partijen houden er rekening mee dat de opvang niet voor korte duur is. “Wij moeten ons er op voorbereiden dat onze mede-Europeanen langdurig opvang nodig zullen hebben, totdat Oekraïne weer vrij en veilig is en zij hun leven in eigen land weer op kunnen pakken.”