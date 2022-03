Met de verkoop van kaas steunt Breda Maakt Mij Blij boerin Els én Oekraïne

BREDA - De coronacrisis lijkt misschien verleden tijd, maar de gevolgen voor veel ondernemers zijn nog dagelijks zichtbaar. Dat geldt ook voor de familie Mesu. Zij zitten met een overschot van 12.000 kilo kaas op hun kaasboerderij. Daarom komt Breda Maakt Mij Blij in actie. Breda Maakt Mij Blij helpt Els om het overschot kaas te verkopen, én haalt daarmee ook geld op voor Oekraïne. De eerste twee dagen is er al ruim 1300 euro opgehaald.

Samen met haar zus Marja en zoon Robbie runt Els Mesu familiebedrijf in Zeeland waar al 42 jaar de lekkerste kaas wordt gemaakt. Met tachtig melkkoeien, een boerderijwinkel en een bed & breakfast zijn zij trots op wat ze hebben opgebouwd, maar ook hier heeft de coronacrisis erin gehakt. “Normaal gesproken gaat bijna de helft van onze kaasproductie naar de horeca, maar de afgelopen twee jaar waren niet normaal”, vertelt Els. “Bovendien heeft onze boerderijwinkel de afgelopen tijd veel minder bezoekers gehad dan voorheen.” Het gevolg? Een overschot van 12.000 kilo oude kaas.

Het verhaal sluit naadloos aan bij de missie van Breda Maakt Mij Blij. Zij helpen boeren en ondernemers die in dergelijke situaties zitten. Zo hielp Breda Maakt Mij Blij eerder ook al de monniken uit Berkel Enschot die met 15.000 kilo kaas zaten, boer Chris die 10.000 kilo pompoenen over had en boer Theo die 300.000 gladiolen over had. Bij Thibaud van der Steen van Breda Maakt Mij Blij was er dan ook geen twijfel toen hij de mail van Els binnen zag komen. “De kaasactie voor de monniken was onze meest succesvolle actie ooit. Je zou dus kunnen zeggen dat wij hier wel kaas van hebben gegeten”, grapt Thibaud.

Oekraïne

Met de actie voor de kaasboerderij van familie Mesu wilde Breda Maakt Mij Blij ook iets bijdragen aan de steun voor Oekraïne. Voor ieder verkocht stuk kaas gaat er daarom 2,50 euro naar Giro555. En voor ieder verkocht kaaspakket gaat er 5 euro naar Oekraïne. De actie voor de familie Mesu én Oekraïne ging zaterdag van start. In de eerste twee dagen haalde Breda Maakt Mij Blij al 1310 euro op voor Grio555. “Daar zijn we heel trots op!”, vertelt Thibaud. Kaas bestellen om zowel de familie Mesu als Oekraïne te steunen kan nog de hele maand.