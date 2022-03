Grote zorgen om stijgende energietarieven, Breda gaat energietoeslag uitkeren

BREDA - De hoge energietarieven leiden bij veel Bredanaars tot zorgen. Met name voor huishoudens met lage inkomens kunnen de stijgende energietarieven voor grote problemen zorgen. Breda wil daarom niet langer wachten met het uitkeren van de energietoeslag en gaat daar eind maart mee starten. Verder kiest de gemeente voor maatwerk en zet Breda in op voorlichting over energiebesparing.

Wethouder Boaz Adank maakt zich zorgen over het effect van de stijgende energieprijzen op Bredase gezinnen met een laag inkomen. In een brief aan de raad informeert hij de raadsleden daarom over de aanpak die Breda hanteert, en het besluit om eind maart sowieso te gaan starten met het uitkeren van energietoeslag. Ook als het geld dat het Rijk daarvoor beschikbaar stelt, nog niet binnen is.

Breda krijgt vanuit het Rijk financiële steun om inwoners die geraakt worden door de stijgende energiekosten te helpen via de energietoeslag. Echter, ondanks herhaaldelijk aandringen bij het rijk, is het beloofde geld noch het beleidskader beschikbaar gesteld. “De verwachting was dat medio januari meer duidelijk zou zijn over de kaders en dat gemeenten daarna snel konden gaan uitbetalen”, legt de wethouder uit. “Indien wij eind maart nog geen kader van de landelijke overheid hebben gehad, gaan ook wij, in navolging van sommige andere gemeenten en hoewel mogelijk op dat moment in strijd met de wet, alvast starten met het uitbetalen van de energietoeslag.

Financiële steun

De energietoeslag is één van de manieren waarop inwoners financieel gesteund worden. Zo kreeg Breda 1,3 miljoen euro vanuit het Rijk om kwetsbare huishoudens te steunen die in een slecht geïsoleerde woning wonen. Daarmee wil de gemeente Breda komen tot een maatwerk aanpak. “Huishoudens die zich melden met financiële problemen vanwege de energietarieven worden geholpen met zowel schuldhulpverlening, werk, voorlichting en energiebesparing om het inkomen te vergroten als met het isoleren van de woning. Om maatwerk te kunnen leveren hebben we een focusteam aanpak energiearmoede opgericht.” Ook ontvingen 17500 huishouden afgelopen maand een voucher om ter waarde van 85 euro energiebesparende producten aan te schaffen om hun woning te verduurzamen.

Bovendien komt er een generieke belastingkorting op de energierekening én daarboven op een verlaging van het belastingtarief op elektriciteit in 2022. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik betekent dit een daling van het belastingdeel van ongeveer 400 euro op jaarbasis. In de praktijk zal dat bedrag per huishouden verschillen. Dat hangt af van het energieverbruik van het huishouden.

Structureel

De wethouder ziet een structurele oplossing voor het probleem in de verduurzaming. “Het is belangrijk om structureel de dienstverlening aan onze inwoners te verbreden met informatie over energie besparen en hen te ondersteunen met de aanpak van hun woning”, stelt hij. Dat geldt niet alleen lokaal, maar ook landelijk. Daarom heeft de G40 een brief geschreven aan minister Schouten, met daarin een dringende oproep aan de minister om via verduurzaming tot een structurele aanpak te komen van het probleem van de energiearmoede.