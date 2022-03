Heerlijk lenteweer op komst in Breda: 16 graden en zon

BREDA - Zonnig en droog is het al een tijd, maar de schrale oostenwind maakt het voor het gevoel vaak fris. Deze week wordt het warmer en krijgen we met heerlijk lenteweer te maken. Vanaf woensdag wordt het op steeds meer plaatsen 15 graden. In Breda kan het donderdag zelfs 16 graden worden. De zon en de hogere luchtvochtigheid maken het zeer aangenaam.

De schrale oostenwind maakt deze week plaats voor een zuidoosten- tot zuidenwind. De temperatuur weet daardoor de stijgende lijn te vinden naar lenteachtige waarden. Vanaf woensdag wordt het op steeds meer plaatsen in de middag 14 à 15 graden. Lokaal kan het zelfs nog wat warmer worden, stelt meteoroloog Roosmarijn Knol van Weeronline. Zo is de voorspelling dat het in Breda donderdag 16 graden wordt.

De nachten verlopen vanaf het einde van de werkweek steeds vaker vorstvrij. De hogere luchtvochtigheid maakt het minder schraal en in de zon is het zeer aangenaam lenteweer. Voorlopig blijft het daarbij ook droog.

Kans op eerste officiële lentedag

Tijdens de jaarwisseling werd het lokaal in het zuiden ook al 15 graden, maar toen bleef het kwik op het landelijk hoofdweerstation in De Bilt steken op 13,2 graden. Dat was overigens wel een warmterecord voor 1 januari. Vooral donderdag worden in De Bilt temperaturen rond 15 graden verwacht en daarmee is kans op de eerste officiële lentedag van dit jaar. Bij een temperatuur van 15,0 graden of meer in De Bilt spreken we van een officiële lentedag.



Startschot voor de natuur

Vanaf vrijdag neemt vanuit het westen de bewolking toe en stijgt de kans op wat regen. De zon zal iets minder uitbundig schijnen, maar het blijft zacht met op grote schaal vorstvrije nachten. Zodra er wat regen bij komt kijken zal de natuur flink gaan uitlopen. De groene bladeren en bloeiende planten maken het lenteachtige plaatje compleet. Voor mensen die last hebben van hooikoorts is dat minder goed nieuws, want de bloei van berkenbomen kan daardoor op gang komen. Deze boomsoort veroorzaakt in het voorjaar veel overlast.