Tijdens het Groencafe Politiek gaan lijsttrekkers het debat aan over hun groene ambities

BREDA - Op 10 maart wordt aan de Reigerstraat 16 het Groencafé politiek gehouden. Tijdens het Groencafé gaan de politieke partijen in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in debat over hun groene ambities.

Natuur en Milieuvereniging Markkant vindt dat er in Breda 700.000 bomen moeten worden geplant. Waarom? Omdat in de gemeente slechts 2 bomen per inwoner staan. Landelijk is dat gemiddelde 4,8 bomen en in Brabant zelfs 6,2. Met zo weinig bomen per inwoner kan de gemeente wel fluiten naar de titel ‘Stad in een Park’, vindt de milieuvereniging. ?Daarom hebben zij alle partijen uitgenodigd om in het kader van de Gemeenteraadsverkiezingen te debatteren over hun groene ambities.

“Want biodiversiteit, klimaatbestendigheid, schone lucht en waterberging komen niet vanzelf. Voor een gezonde en leefbare toekomst is een stevig gemeentebestuur nodig dat de rug recht houdt als keuzes gemaakt moeten worden.”

Wie het debat bij wil wonen, is welkom bij het Groencafé op donderdag 10 maart in Brandpunt, de creatieve hotspot in de Reigerstraat. Onder leiding van Henk van Ingen, journalist, gaan de politici de uitdaging met het publiek aan.

Het Groencafé Breda is de ontmoetingsplek voor studenten en inwoners van Breda met groene ideeën, vragen en ambities voor zichzelf en de stad. Het Groencafé is een initiatief van Natuur- en Milieuvereniging Breda-Markkant. Waarom? Simpelweg om iedereen te verbinden die zich wil inzetten voor schoonheid van landschap, natuur, milieu. Groencafé is een terugkerend concept en wordt gehouden in Brandpunt, de creatieve hotspot in Breda aan de Reigerstraat.