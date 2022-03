Amphia plaatst gigantische opblaasbare darm in het ziekenhuis

BREDA - Bezoekers van Amphia ziekenhuis zullen deze dagen raar opkijken wanneer ze het ziekenhuis binnen lopen. In de gang staat de komende dagen een gigantische opblaasbare darm. Daarmee wil het ziekenhuis aandacht vragen voor darmkanker.

In 2021 kregen 12.909 mensen in Nederland de diagnose darmkanker. Net als bij andere vormen van kanker, is het belangrijk om de ziekte tijdig te ontdekken. Maar dan is het wel belangrijk dat mensen weten hoe je de symptomen van darmkanker kan herkennen. Om daar aandacht voor te vragen staat er in Amphia ziekenhuis de komende dagen een gigantische opblaasbare darm.

Bezoekers van het ziekenhuis kunnen door de ‘darm’ heenlopen. Daar krijgen ze meer informatie over hoe bijvoorbeeld darmpoliepen en andere darmafwijkingen eruit zien. Met de actie hoopt het ziekenhuis aandacht te vragen voor darmkanker en mensen te stimuleren om mee te doen met het bevolkingsonderzoek. Mensen tussen de 55 en 75 jaar krijgen een oproep.

De opblaasbare darm in Amphia blijft enkele dagen staan. Je vindt hem vanaf de ingang gezien in de linkervleugel, tegenover restaurant de Markt.

Darmkankermaand Maart

Maart is internationaal uitgeroepen tot darmkankermaand. Hoe vroeger darmkanker wordt opgespoord, des te beter is het te behandelen. Daarom vraagt de Maag Lever Darm Stichting aandacht voor de alarmsignalen en risicofactoren van darmkanker.