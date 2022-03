Noord-Brabant kleurt donkerrood op kaart van RIVM door besmettingen na carnavalsweek

NOORD-BRABANT - Het aantal positieve coronatesten is afgelopen week fors gestegen. Dat blijkt uit de nieuwe weekcijfers van het RIVM. Met name Brabant en Limburg is de stijging hoor. In Midden-West-Brabant ging het afgelopen week om 44271 positieve tests. Totaal ging het in de provincie om meer dan 100.000 coronabesmettingen.

Na enkele weken van daling is het aantal mensen dat positief getest werd op corona in de afgelopen week gestegen naar 439.775. Een week eerder was dat nog 245.898. Dat is dus een stijging van 79 procent. Deze forse stijging is een gecombineerd effect van de carnavalsweek en de versoepelingen, stelt het RIVM. “In alle regio’s steeg het aantal meldingen. In verschillende regio’s in Noord-Brabant en Limburg was het aantal meldingen per 100.000 inwoners niet eerder zo hoog. In de overige regio’s steeg het aantal meldingen ook, maar minder sterk, en was het wekelijks aantal meldingen niet hoger dan tijdens de omikrongolf in januari en februari van dit jaar.” Daaruit valt op te maken dat het grote carnavalsfeest een bijdrage heeft geleverd aan het hoge aantal besmettingen. “Bij GGD’en in Noord-Brabant en Limburg is de wachttijd bij de GGD-teststraten opgelopen.”

In de regio Midden en West-Brabant testten ruim 44.000 mensen positief. In Brabant-Noord waren dat er 32.000 en in Brabant Zuid-Oost waren dat er 29.000. In totaal ging het in de provincie dus om meer dan 100.000 positieve tests. De grootste toename van positieve tests is te zien onder jongeren van 18 tot en met 24 jaar. Ook mensen van 25 tot en met 29 jaar testten regelmatig positief. Afgelopen week stabiliseerde het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van patiënten met corona in het ziekenhuis en kwamen 16 procent minder nieuwe patiënten op de intensive care dan in de week ervoor.

Een effect van een oplopend aantal besmettingen op het aantal ziekenhuisopnames wordt gemiddeld zo’n twee weken later zichtbaar.

Kaart van het aantal meldingen per 100.000 inwoners in de afgelopen week (1 maart tot en met 8 maart 2022) per gemeente.