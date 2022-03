Een afgeladen volle bus: Zo reizen Bredanaars naar de grens van Oekraïne

BREDA - Met hun inzamelingsactie hebben Job van der Zon en Roger Omers een gigantische hoeveelheid spullen opgehaald voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Afgelopen nacht zijn de Bredanaars met de eerste drie volle bussen naar de grens vertrokken. En volgende week volgt ook nog een vrachtwagen.

Afgelopen dagen was Dok19 aan de Haven onherkenbaar. In plaats van dat er gasten een drankje zaten te drinken aan één van de tafeltjes, stond de kroeg tot de nok toe gevuld met dozen vol spullen voor Oekraïne. De inzamelingsactie van Job en Roger was een gigantisch succes.

Het plan van het tweetal was om met een volle bus met spullen naar de grens te trekken. De twee zamelden daarvoor met name medicijnen en voedsel in. Zo stonden er dozen vol met paracetamol, disinfectant, verband en pleisters in het café. Ook waren er dozen vol met ingeblikt voedsel, houdbare melk en dozen vol met babykleding. Uiteindelijk doneerden Bredanaars zoveel spullen, dat één bus niet meer voldeed.

Afgelopen nacht zijn de Bredanaars met een klein groep en drie bussen naar Oekraïne vertrokken. Maandag zal er nog een volle vrachtwagen volgen. Roger en Job hebben contact met een hulporganisatie ter plaatse die precies weet wat er nodig is.“We rijden naar een hulpcentrum waar we weten dat de spullen goed terecht komen. Dat vinden we allebei ook belangrijk aan deze actie”, legt Job uit. “Ik heb zelf langere tijd in conflictgebieden in Afrika gewoond, dus heb ervaring met hulp in crisissituaties. Ik weet dus hoe belangrijk het is om niet op de bonnefooi te gaan. Want hoe goed bedoeld dat ook is, dan heb je grote kans dat je daar eigenlijk in de weg loopt. Dat willen wij voorkomen. We weten heel goed waar we de spullen heen brengen, en dat ze goed terecht gaan komen.”

De Bredanaars zullen ter plaatse ook nog hun best doen om een steentje bij te dragen. “We gaan wel zien hoe we nog precies kunnen helpen. Misschien kunnen we ook weer als taxi dienen voor mensen die vluchten en ergens anders heen moeten worden gebracht. Of kunnen we mensen helpen door ze mee terug naar Nederland te nemen. Dat zullen we ter plaatse wel zien.”

De inzamelingsactie van Job en Roger krijgt in principe geen vervolg. Dok19 moet immers ook weer open kunnen als café. Er zijn in Breda verschillende plekken waar je wel nog spullen kan doneren. Lees er hier meer over.