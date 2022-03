Recordzonnige start van de maand: ‘Er viel zelfs nog geen druppel regen’

BREDA - Met gemiddeld over het land 85 tot 88 uur zon zijn de eerste tien dagen van maart recordzonnig. Het oude record uit 1976 was 72,4 uur en deze waarde werd woensdag al overschreden. Ook vandaag wordt nog een zonnige dag. Behalve zonnig is het het deze maand ook droog. In het zuiden van Nederland viel deze maand zelfs nog helemaal geen neerslag, laat meteoroloog Johnny Willemsen van Weeronline weten.

In de eerst acht dagen van deze maand scheen de zon gemiddeld over het land al bijna 69 uur. Gisteren kwam hier ruim 9 uur bij en vandaag naar verwachting nog eens ruim 8 uur. In totaal komt het aantal uur zon in tien dagen uit tussen 85 en 88 uur. “Dit is dus meer dan 8,5 uur per dag!”, aldus Willemsen.

Het huidige record voor begin maart stamt uit 1976 en is 72,4 uur. Deze waarde werd woensdag aan het einde van de ochtend overschreden. Op de tweede plek stond maart 2010 met 71,3 uur zon in de eerste tien dagen.

Grote delen van het land nog helemaal droog

Na een kletsnatte februari viel op 1 maart in het westen en noorden nog wat regen. Op veel plaatsen werd slechts 1 of 2 mm gemeten. In de Kop van Noord-Holland en op Texel, Vlieland en Terschelling viel met 5 tot 8 mm wat meer. In het zuiden, midden en oosten van het land bleef het op de meeste plaatsen helemaal droog. Op alle andere dagen deze maand tot dusver bleef het in heel Nederland droog en ook vandaag valt nergens neerslag.

Komend weekend kan in vooral in het westen van het land tijdelijk een klein beetje regen vallen, maar voor de rest ziet de weersverwachting er voorlopig zeer droog uit. Ook is het weerbeeld volgende week redelijk zonnig. Maart 2022 lijkt daarmee een goede gooi te doen naar de zonnigste maartmaand ooit gemeten. De meest zonnige maart tot dusver is maart 2014. In dat jaar scheen de zon verspreid over het land 208 uur.