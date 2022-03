Nieuwe fiets- en wandelbruggen over de singels: Eerste gepland bij de Wilhelminasingel

BREDA - Gemeente Breda wil het wegennetwerk voor fietsers en voetgangers verbeteren. Daarom zet de gemeente in op het bouwen van nieuwe fiets- en wandelbruggen over de singels. De eerste plek waar Breda dat wil gaan is bij de Wilhelminasingel en het Chassépark. Eind 2023 wil Breda starten met de werkzaamheden.

In de komende jaren wordt een flinke toename verwacht fietsers en wandelaars die van en naar het centrum van Breda gaan. En de kruisingen bij de huidige bruggen komen onder groeiende verkeersdruk te staan. Daarom zet de gemeente Breda in op de realisatie van nieuwe fiets- en wandelbruggen over de singels. Met de komst van deze bruggen hoeven fietsers en voetgangers niet langer gebruik te maken van de bestaande bruggen. Daardoor worden de huidige bruggen ontlast, en kunnen fietsers en wandelaars gemakkelijk en sneller van en naar de binnenstad reizen.

Chasséveld

De eerste brug die de gemeente Breda wil realiseren moet de Wilhelminasingel verbinden aan het Chasséveld. De brug komt te liggen in het verlengde van het fietspad tussen het Wilhelminapark en de watertoren. Deze brug zorgt ervoor dat de langere route vanuit de wijk het Sportpark direct verbonden wordt met het Chassé Park. Naar verwachting wordt de brug uitgevoerd in 2023. Dit eerste project legt een basis voor de opvolgende bruggen.

Eisen

De nieuwe bruggen moeten aan verschillende eisen voldoen. Zo is de singel met het water, de bruggen, de oever en de bebouwing een rijksmonument. Daar mogen de nieuwe bruggen niet aan afdoen. Daarnaast mogen de bruggen de waterafvoer niet beperken, en moet er rekening gehouden worden met de dieren die aan oevers van de singel wonen of deze als route gebruiken. Ook mogen de nieuwe bruggen geen belemmering zijn voor de pleziervaart.

Er wordt gekozen voor eenvoudige bruggen die in één beweging, zonder tussensteunpunten, de singel overgaan en een minimale aanlanding in de oever hebben. De bruggen hebben een minimale boging, zodat fietsers er comfortabel overheen kunnen fietsen. De verlichting op het brugdek zit in de leuning verwerkt. De bruggen zijn ontworpen als één ‘familie’ en zijn dus om dezelfde manier vormgegeven en van hetzelfde materiaal gemaakt.

Locaties

In de Omgevingsvisie 2040 en de Mobiliteitsvisie zijn diverse kansrijke locaties aangegeven voor nieuwe bruggen over de singels. Het gaat dan onder andere om de Wilhelimasingel ter hoogte van het Nonnenveld, de Weerijssingel ter hoogte van de Van Vlietstraat, de Tramsingel ter hoogte van de Beekstraat en de Gieterijstraat en de Academiesingel bij de KMA. “Iedere locatie gaat andere uitdagingen en afwegingen meebrengen. Per locatie gaan we kijken wat haalbaar en wenselijk is. Hiervoor gaan we in gesprek met de omliggende bedrijven en belanghebbende bewoners”, laat de gemeente weten.

Inwoners die een reactie willen geven op het plan voor de eerste brug, kunnen dat doen via www.planbreda.nl.