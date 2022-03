Dancetour keert terug naar Breda, maar is niet langer gratis

BREDA - Na drie jaar keert Dancetour weer terug voor de 17e editie in Breda. Eerste Pinksterdag, 5 juni 2022, op het Chasséveld worden duizenden jongeren verwacht. Dancetour is voor het eerst niet meer gratis. Maar met een ticketprijs van slechts 12 euro wil het evenement nog steeds toegankelijk zijn voor iedereen.

Een ticket kopen voor Dancetour is een breuk met een lange geschiedenis als gratis festival. Hiervoor is gekozen om te kunnen blijven investeren in kwaliteit, laat de organisatie weten. “Zo kunnen we zorgen voor een beter programma en show. Wel kiest Dancetour voor een zeer lage prijs en blijft hiermee toegankelijk voor alle jongeren.” De minimumleeftijd van Dancetour is 16 jaar. Het festival programmeert populaire DJ’s en live acts. Komende week wordt het programma bekend gemaakt. Vrijdag 25 maart start de verkoop.

In Breda wordt samengewerkt met Buas en krijgen studenten een actieve rol in de organisatie en onderzoeken. Jong DJ talent krijgt ook de mogelijkheid bij de Dancetour DJ Clash. Via een finale in Poppodium Mezz kan de beste act een plek verdienen op het festival. Inschrijven kan via https://www.dancetour.nl/djclash