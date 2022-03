Standbeeld van André Hazes onthuld bij Chassé Theather

BREDA - Van dinsdag 8 maart t/m zondag 20 maart 2022 staat de musical Hij Gelooft in Mij in het Chassé Theater. Speciaal voor de voorstelling heeft producent Stage Entertainment een André Hazes standbeeld laten maken. Het beeld is woensdagmiddag onthuld door Martijn Fischer en Roosmarijn Luyten.

Martijn Fischer en Roosmarijn Luyten zijn de hoofdrolspelers van de musical Hij gelooft in Mij. De komende twee weken staan zij met de voorstelling in Breda. Om dat te vieren, werd woensdagmiddag een tijdelijk standbeeld van Hazes onthuld bij het theater in Breda. “Ook onder de rivieren houden mensen van Hazes, dat is zeker. We hopen dus van harte dat veel Bredanaars de fiets of de auto pakken en naar onze prachtige musical komen”, aldus Fischer.

Over de musical

Hij Gelooft in Mij vertelt het verhaal van André Hazes ? oprecht, geestig en ontroerend. De hoofdrol is opnieuw voor Martijn Fischer, die de geliefde volkszanger als geen ander gestalte weet te geven. Maar liefst tweeëntwintig grote Hazes-hits illustreren de toppen van zijn succes, maar ook zijn persoonlijke dalen. Je hoort onder meer Bloed, Zweet en Tranen, Een Beetje Verliefd, Droomland, De Vlieger en natuurlijk Zij Gelooft in Mij.

De musical staat van dinsdag 8 maart t/m zondag 20 maart in het Chassé Theater.