Van stenen schilderen tot bandjes verkopen: Deze 8-jarigen zetten zich in voor Oekraïne

BREDA - Steeds meer Bredanaars zetten zich in voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. En dat zijn niet alleen volwassenen. Ook de 8-jarige Kaélynn en Leander zijn een inzamelingsactie gestart. Ze schilderen stenen, verkopen loombandjes en zamelen lege flessen in: Zolang het maar geld opbrengt voor Oekraïne.

Wie in Gageldonk in de Haagse Beemden woont, heeft Kaélynn of Leander misschien al wel een keer aan de deur gehad. De klasgenootjes gaan in hun wijk langs de deuren om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.

Initiatief

De verschrikkelijke situatie in Oekraïne raakt veel Bredanaars. Maar ook kinderen hebben door wat er aan de hand is. Dat weet moeder Maureen als geen ander. “Mijn oudste dochter Kaélynn is echt begaan met de slachtoffers van de oorlog. We vertellen er thuis niet veel over, maar we merken dat ze het toch meekrijgt en dat het écht bij haar binnen komt.” En Kaélynn is niet de enige. Ook haar klasgenootje Leander is heel begaan met de slachtoffers. “Maandag kwam Kaélynn naar me toe, en zei ze dat ze iets wilde doen voor de slachtoffers in Oekraïne. Dat had ze samen met Leander bedacht. Ik vind het super bijzonder dat twee 8-jarigen samen dat initiatief nemen.”

Kaélynn en Leander grijpen samen alle mogelijkheden aan om geld in te zamelen voor de slachtoffers. Zo maken ze loombandjes en schilderen ze stenen in vrolijke kleuren. Die verkopen ze langs de deuren in de wijk. Ook zamelen ze lege flessen in, zodat ze via statiegeld geld voor hun actie kunnen verdienen. “Buurtbewoners reageren er heel positief op. Dat is heel leuk om te zien.”

Motiveren

De twee 8-jarigen hebben inmiddels al meerdere vriendjes en klasgenootjes gemotiveerd om ook geld in te gaan zamelen. “Ze willen ook heel graag dat hun verhaal in de krant komt, zodat ze met hun actie andere kinderen kunnen inspireren. Als het aan hen ligt, gaan er nog veel meer kinderen geld inzamelen voor Oekraïne!”

Giro555

Kaélynn en Leander verzamelen hun verdiende geld thuis in een grote pot. Uiteindelijk zullen ze het gaan doneren aan een goed doel dat slachtoffers van de oorlog helpt. Waarschijnlijk kiezen ze Giro555.