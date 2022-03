Einde aan Apollo hotel Breda, Leonardo hotel officieel geopend

BREDA – Het is eindelijk officieel: Apollo Hotels is getransformeerd naar Leonardo Hotels. Apollo Hotel Breda City Centre draagt sinds woensdag de naam Leonardo Hotel Breda City Center. Met deze transformatie is de rebranding succesvol afgerond. In de zomer zal het hotel bovendien fors worden gerenoveerd.

In 2018 besloot de directie van Apollo Hotels om de keten te verkopen. Fattal Hotel Group zocht doorgroeimogelijkheden in de Nederlandse markt, nam Apollo Hotels over en besloot haar inmiddels bekende merk in Europa, Leonardo Hotels, uit te breiden. Vier jaar later is, ondanks de coronacrisis, de miljoenen investering succesvol afgerond en wappert de vlag van Leonardo Hotels op ieder Apollo Hotel in Nederland, met uitzondering van Apollo Hotel Amsterdam.

Leonardo Hotel Breda City Center

In Breda werd woensdag het laatste rode lintje doorgeknipt door General Manager, Priscilla Seoram-Jackson en Loco Burgemeester Boaz Adank. “Het was aan ons de taak om deze re-branding officieel af te sluiten en dat is natuurlijk een enorme eer. Met deze afsluiting breekt een nieuw tijdperk aan. We kijken uit naar de toekomst en kunnen niet wachten om onze gasten nu te verwelkomen in het Leonardo Hotel”, aldus Priscilla Seoram-Jackson.

Naast deze mijlpaal is er nog meer nieuws voor het hotel. Aankomende zomer start de renovatie van 40 kamers en zijn er plannen om in 2023 de begane grond te renoveren. Met deze metamorfose kunnen de gasten straks genieten van het vernieuwde Leonardo Hotel met dezelfde Brabantse gastvrijheid en service als voorheen.