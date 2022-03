Werkzaamheden Minister Kanstraat gestart: Smallere rijbaan en meer groen

BREDA - Wethouder Tim van het Hof gaf donderdag het officiële startsein voor de werkzaamheden van de herinrichting van de Minister Kanstraat. De straat in het Bredase Havenkwartier krijgt een groene, klimaatadaptieve inrichting. Als symbolische handeling hiervoor verwijderde de wethouder de bestaande bestrating.

Als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Havenkwartier in CrossMark Breda, wordt de Minister Kanstraat opnieuw ingericht. De riolering wordt vervangen en de bovengrond krijgt een nieuwe klimaatadaptieve inrichting met meer ruimte voor groen, hemelwateropvang en parkeren. Zonder tegenslagen zijn de werkzaamheden aan de straat eind juli klaar.

“Geweldig dat we na een lange periode van plannen maken, nu ook hier de schop in de grond kunnen stoppen”, aldus wethouder Tim van het Hof. “We zetten vandaag weer een stap in de herontwikkeling van het Havenkwartier in onze spoorzone CrossMark Breda. We willen als gemeente Breda een toekomstbestendige stad zijn die klimaatadaptief is, met ruimte voor groen, water en biodiversiteit. Dat zie je hier goed terug. Het nieuwe ontwerp van de Minister Kanstraat is veel groener, met grote groenvakken en verschillende soorten bomen, struiken en vaste planten. Dit ziet er niet alleen mooi uit, maar is ook goed voor vogels, vlinders en bijen”.

Vanuit het industriële verleden had de Minister Kanstraat een brede rijbaan. “Nu maken we er een echte woonstraat van met een veel smallere rijbaan en aan weerszijden haakse parkeervakken. Hierdoor kunnen we naast veel groen ook nog extra parkeerplaatsen te maken ten opzichte van de oude situatie”.

Op stoom

Het Havenkwartier komt steeds meer op stoom. Eind februari was er een goed bezochte informatiebijeenkomst over het bestemmingsplan ‘Belcrum, Klavers Jansen’; de nieuwbouw 165 appartementen op de voormalige Klavers Jansenlocatie. En om de hoek van de Minister Kanstraat, in de Stokvishallen, wordt al enige tijd druk gewerkt aan de verbouwing om ruimte te maken voor verschillende culturele instellingen

Het Klavers-Jansengebied ligt tussen de Belcrumweg, Speelhuislaan, Minister Kanstraat en Industriekade. De bedoeling is dat wonen er wordt gecombineerd met cultuur.