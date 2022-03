Sportcentrum de Scharen wordt noodopvang voor eerste vluchtelingen uit Oekraïne

BREDA - De gemeente Breda richt namens de gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant een noodlocatie in voor de eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Hiervoor wordt vandaag gemeentelijk sportcentrum De Scharen ingericht.

In het sportcentrum worden vluchtelingen maximaal enkele dagen ondergebracht voor zij naar een opvanglocatie in de regio gaan. Dit kan de tijdelijke opvanglocatie bij de Koepel in Breda zijn of een van de andere locaties in de regio.

Gisteren werd al bekend dat de eerste tijdelijke opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in Breda wordt gerealiseerd in de voormalige koepelgevangenis. Deze opvang is vanaf maandag 14 maart beschikbaar. De gemeente wil vluchtelingen zo snel mogelijk een veilig dak boven het hoofd bieden.

Stemmen bij sportcentrum de Scharen

Het sportcentrum is voor de gemeenteraadsverkiezingen van komende week ook aangewezen als stembureau. Op dit moment wordt het sportcentrum zodanig ingericht dat er volgende week ook gestemd kan worden.