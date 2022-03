Snollebollekes, Snelle en Afrojack komen naar 538 Koningsdag op het Chasséveld

BREDA - Er zijn nieuwe namen toegevoegd aan de line-up van ‘538 Koningsdag’. Zo treden onder meer Snollebollekes, Afrojack, Maan, Flemming en Snelle op tijdens hét Koningsdag-event in Breda.

Op woensdag 27 april barst het feest los op het Chasséveld in Breda met een gevarieerde line-up met meer dan 20 nationale en internationale artiesten. Het is de eerste keer sinds twee jaar dat ‘538 Koningsdag’ weer live plaatsvindt en dj’s, artiesten en luisteraars samenkomen om de verjaardag van de koning te vieren.

‘538 Koningsdag’ word geopend door Sera. De hitsensatie is goed voor miljoenen volgers op TikTok, zong live op Instagram met Justin Bieber en werd hoogstpersoonlijk uitgenodigd om op te treden op de verjaardag van voetballer Cristiano Ronaldo. Snollebollekes, die als Brabantse act traditiegetrouw Koningsdag viert met 538, sluiten het Oranjefeest af. Zij zetten Breda weer op z’n kop met een koninklijk optreden.

Ook Nederlandse hitmakers als Mart Hoogkamer en Frans Duijts reizen dit jaar zuidwaarts voor ‘538 Koningsdag’. Daarnaast kunnen de voetjes van de vloer tijdens optredens van onder anderen Rolf Sanchez, de Italiaanse dj Gabry Ponte en de mannen van STUK. Ook Kraantje Pappie, Sjaak en Rondé zijn aanwezig op hét Oranjefeest van ons land. Eerder werden Davina Michelle, Kris Kross Amsterdam, Antoon, Sigourney K. en Lucas & Steve aangekondigd.



Zesentwintigste keer

Het wordt de zesentwintigste keer dat 538 een fysiek Oranje-event organiseert. De afgelopen twee edities vonden virtueel plaats vanwege de coronapandemie. Sinds het aantreden van Willem-Alexander als koning, viert Radio 538 zijn verjaardag in Breda. Het is de zevende keer dat het Chasséveld in Breda oranje kleurt, de laatste keer was in 2019.