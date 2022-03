Breda krijgt een pop-up resort met loungebedden, jacuzzi’s en DJ’s

BREDA - Insight Beach Breda en de Belgische Eden Summer Club bundelen de krachten. Samen openen zij in april een nieuw pop-up resort in Breda. Die zal gevestigd zijn bij Hoeve Galderzicht, nabij de Galderse Meren. Naast dat het een beachclub is met luxe Cabanas en loungebedden, komt er een overdekt Mediterraans terras, een zwembad en jacuzzi’s om in te relaxen.

Insight Beach vond eerdere jaren al plaats in Eindhoven en Breda, waar het als stadsoase midden in de steden een echte beach experience bood. Eden Summer Club startte in 2019 in Hechtel-Eksel in Noord-Limburg en verplaatste het opeenvolgende jaar naar Herselt. Beide pop-up concepten waren tijdens de moeilijke Coronaperiode een groot succes en daarom bundelen zij nu hun krachten om een hotspot te verwezenlijken.



Beachclub & Spa resort

Bij Insight Beach Summer Club kunnen bezoekers op een unieke locatie de zomer vieren. In de Beachclub kunnen bezoekers net als bij vorige edities van Insight Beach relaxen op comfortabele loungebedden, een cabana of in het bubbelende water van een luxe VIP-jacuzzi. “Tijdens het zonnen geniet je van heerlijke Mediterrane en Aziatische bites, frisse cocktails en beats van de beste dj’s. In het grote zwembad kan een verkoelende duik worden genomen om het ‘vakantieresort’ gevoel compleet te maken.”





Bij Insight Beach Summer Club is er heel de zomer een actief programma. Qua vibe vergelijken zij zich graag als een blend tussen beroemde clubs als Nikki Beach (Miami, Marbella), Ushuaia en Blue Marlin (Ibiza). Zo vinden er onder andere influencer evenementen plaats met optredens van de beste DJ’s en bijpassend entertainment. “Maar ook voor ontspannende yogasessies, hippe modeshows en zakelijke events kun je bij deze locatie prima terecht. Zon, vrijheid, lekkere beats en een dagelijks verrassend programma vormen de perfecte mix voor deze exclusieve strandbeleving vlakbij de stad. “ Insight Beach Summer Clubi n het weekend van 8 t/m 10 april officieel geopend.



