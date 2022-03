De bouw van Ensemble: ‘Een echte kwaliteitsimpuls voor dit stukje Ginneken’

BREDA - Op de hoek van de Keermanslaan en de Allerheiligenweg heeft wethouder Tim van het Hof dinsdagmiddag het symbolische startsein voor de bouw van Ensemble gegeven. Met de bouw van het diverse project komt er een einde aan jaren van leegstand.

Vroeger stond er een school op de hoek van de Keermanslaan en de Allerheiligenweg. Nadat deze daar verdween, nam de herontwikkeling van de locatie veel tijd in beslag. Na enkele jaren vestigde zich krakers in het gebouw. Zij verbleven daar uiteindelijk anderhalf jaar.

Met de start van de bouw van het project Ensemble krijgt de locatie een nieuwe toekomst. Het plan bestaat uit een diversiteit aan woningen. Zo komen er drie seniorenwoningen, tien eengezinswoningen en 32 appartementen. Daarvan zijn er 10 aangekocht door WonenBreburg voor de sociale huur.

Bijzonder is dat er twee kunstwerken die aan het schoolgebouw verbonden waren zijn behouden. Allereerst het mozaïek van sterrenbeelden van kunstenaar Janus Nuiten dat voordat er gesloopt werd zorgvuldig werd gedemonteerd. Daarnaast het stalen object van Kees Keijzer. Dat werd al eerder door de Gemeente Breda van het gebouw afgehaald en opgeslagen. Dit laatste kunstwerk zal weer aan de gevel van het nieuwe appartementengebouw worden teruggeplaatst.

Nu de coronamaatregelen zijn versoepeld kon Wethouder Tim van het Hof dinsdag voor de aanwezigen, kopers en andere betrokkenen bij het project de feestelijke handeling verrichten. Tim van het Hof: “Dit project Ensemble betekent een echte kwaliteitsimpuls van dit stukje Ginneken. Fijn dat we dit samen met de buurt kunnen vieren. Het is een mooie toevoeging van het woningaanbod in dit stukje stad omdat het zowel sociale huur betreft als seniorenwoningen, eengezinswoningen en appartementen. En top dat de kunstwerken uit de oude school behouden blijven op hun oude stek!”