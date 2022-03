Weerbericht Breda: ‘Ook komende week lenteachtige temperaturen’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor vrijdag 11 maart en de komende dagen.

Een krachtig hogedrukgebied boven het oosten van Europa blijft in grote lijnen het weerbeeld bepalen. Lagedrukgebieden worden gedwongen om ten westen van Europa langs naar het noorden trekken. Af en toe kan een verzwakt koufront tot Brabant doordringen.



Verwachting voor vrijdag 11 maart

Het is zonnig. Langzaam komt er wat hoge bewolking vanuit het zuidwesten opzetten. De zon mag ook vandaag de nodige uurtjes maken. En zo kan het vanmiddag aangenaam zijn in de zon en uit de wind bij kwikstanden van 16 tot 17 graden. In het zuidoosten van de provincie kan lokaal de 18 graden even aangestipt worden. De zuidoostenwind is matig, gemiddeld met 3 of 4 Beaufort. Later vanmiddag en vooral vanavond wordt de bewolking dikker. In het westen van de provincie kan er dan lokaal een licht buitje vallen.



Het weer voor de komende dagen

Zaterdag 12 maart

De dag begint met wolkenvelden. Toch wordt het helemaal geen onaangenaam weer. In de loop van de dag verschijnen er ook opklaringen. De temperatuur reikt met wat zon tot een graad of 14. Lokaal is 15 graden mogelijk. Er staat een matige zuidenwind van gemiddeld 3 of 4 Beaufort.



Zondag 13 maart

De zondag verloopt omgekeerd aan zaterdag. Het is vooral in de ochtenduren zonnig. Er waait een matige zuidoostenwind. De temperaturen reiken tot ongeveer 14 graden. Gaandeweg de dag komt er meer bewolking en dan vooral tijdens de middaguren. Tegen of in de avond en de nacht naar maandag valt er lokaal een licht buitje.



Maandag 14 maart

Een bewolkte start, maar in de loop van de dag breken de wolkenvelden meer en meer open. De zuidwestenwind is zwak, met 2 Beaufort. De kaap van een lenteachtige temperatuur van 15 graden zou zo maar eens opnieuw bereikt kunnen worden.



Zo was het weer donderdag 10 maart 2022

Maximumtemperatuur: 17,9 graden

Minimumtemperatuur: 0,4 graden

Neerslag: droog

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld vrijdag 11 maart 2022 om 11:00 uur