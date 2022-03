De presentatie van het coalitieakkoord in Breda in 2018 kon rekenen op veel belangstellenden

Een terugblik op vier jaar stadsbestuur: Grote ambities, maar ook een grote crisis

BREDA - Vier jaar geleden presenteerde de coalitie VVD, D66, PvdA het bestuursakkoord Lef en Liefde. Dat was een ambitieus akkoord met grootstedelijke ambities. Maar de afgelopen vier jaar drukten niet enkel die ambities een stempel op het bestuur van de stad. Dat deed ook de coronacrisis. Maar plannen ‘on hold’ zetten, wilden de bestuurders die tevreden terugkijken op de afgelopen vier jaar niet.

Volgende week mag Breda naar de stembus. Dan zullen er nieuwe volksvertegenwoordigers worden gekozen, en krijgt Breda een nieuw stadsbestuur. In een uitgebreid verantwoordingsdocument van tientallen pagina’s blikt het college daarom deze week terug op de afgelopen bestuursperiode.

Het coalitieakkoord Lef en Liefde blonk uit in grote ambities. De meest besproken ambitie was waarschijnlijk wel de 6000 nieuwe woningen die het college wilde realiseren. In harde plannen werden dat er uiteindelijk ruim 6800. En er zijn meer ambitieuze projecten die de afgelopen vier jaar vorm hebben gekregen. Zoals het doortrekken van de Nieuwe Mark, de nieuwbouw van de daklozenopvang en de realisatie van het Talentencentrum. En ook met de aanschaf van het voormalig CSM-terrein voegde Breda een nieuwe ontwikkelingsplek vol mogelijkheden toe aan de stad. En ook op veel andere gebieden werden ambities waargemaakt. Bijvoorbeeld in de richting van verduurzaming via de Regionale Energietransitie en de Transitievisie Warmte. De weerbaarheid tegen cybercrime. De verbetering van pleinen zoals het Erasmus en Willem-Alexanderplein. De hoge tevredenheid over de WMO in Breda. En op digitalisering via Bredata. Opvallend genoeg bleef de impact van de coronacrisis op die ambities beperkt.

“De impact van de coronacrisis op de stad was natuurlijk groot”, stelt wethouder Van Drunen namens het college. Zowel op ondernemers, sportverenigingen als op getroffen Bredanaars persoonlijk. “Maar we hebben heel bewust gekozen om door te pakken in onze ambities. Die wilden we niet op pauze zetten. Ik denk dat we dan ook trots mogen zijn op hoe we onze ambities van vier jaar geleden hebben waargemaakt.” Op sommige plannen had de crisis uiteraard wel effect. Zo heeft de ontwikkeling van Breda Senior vertraging opgelopen. En ook de plannen rondom buurtpreventie zijn minder ver dan gewenst. Beiden hebben te maken met het gebrek aan verbinding, die in de tijd van lockdowns lastig te leggen was.

Tegelijkertijd benadrukt wethouder Quaars dat de crisis ook voor positieve ontwikkelingen heeft gezorgd. “Breda liep voorop als het aankwam op steunpakketten voor ondernemers. Ik denk dat de kloof tussen het stadskantoor en ondernemers minder groot is geworden. Daarvoor gaan mijn complimenten naar Boaz Adank en Paul Depla. Maar ik zie het bijvoorbeeld ook bij mijn portefeuille sport. We staan dichterbij de verenigingen. Dat is een mooi resultaat uit een vervelende situatie.”

Financieel

Ook financieel had de crisis zijn impact. Maar doordat het weerstandsvermogen van de gemeente op orde was, kon er tijdens de crisis snel geschakeld worden met steunpakketten. “De financiële keuzes uit het verleden zijn daar doorslaggevend in geweest”, legt wethouder Kranenborg uit. “Dat was zeker niet bij alle gemeenten het geval. Er zijn situaties in gemeentes waar bibliotheken en zwembaden gesloten moesten worden uit financiële overwegingen. Ik ben blij dat dit in Breda niet gebeurd is.”

Voor de komende bestuursperiode zijn er echter wel forse financiële uitdagingen. Zoals het college het zelf omschrijft: ‘De ruimte om aan de knoppen te draaien en nieuwe initiatieven te realiseren blijft beperkt.’ Grote financiële vraagstukken draaien onder andere om de zorg, de energietransitie en het onderhoud van de stad. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar de zorg en naar de energietransitie, dan is dat iets waar alle gemeenten mee kampen. Daarvoor kijken we echt naar het Rijk. Er móeten meer financiële middelen komen om deze uitdagingen de komende jaren aan te pakken.”

Fouten

Het college blikt tevreden terug op de afgelopen vier jaar, maar geeft ook toe dat er fouten zijn gemaakt. Voorbeelden die worden genoemd zijn de communicatie rondom de plannen voor hoogbouw bij Kemelstede en een bedrijventerrein bij Bavel. En uiteraard ook de chaotische situatie rondom de Fieldlab van 538 Oranjedag. “Dat zijn situaties waar we van hebben geleerd”, stelt wethouder Van het Hof. “Bij Bavel en Kemelstede zie je dat de participatie niet goed verliep, en dat visies elkaar doorkruisten. Daar zijn we niet trots op, want het goed doorlopen van het participatie proces is heel belangrijk. Daar zijn we dan ook mee aan de slag gegaan. In bijvoorbeeld Bavel lopen nu goede gesprekken om samen met inwoners de visie voor het dorp te ontwikkelen.”