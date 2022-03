Breda zet in op meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

BREDA - Gemeente Breda, BANK15 en Social Capital hebben hun krachten gebundeld om meer werkgelegenheid te creëren voor mensen met een (on)zichtbare arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Via Stichting Social Impact Breda krijgen makers uit de regio de kans om te ondernemen en worden arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Recentelijk is de eerste HUB-locatie, waar mensen betaald werken en leren, geopend aan de Sint Janstraat in Breda.

Wethouder Economische Zaken Gemeente Breda, Boaz Adank: “De toekomst van de arbeidsmarkt en ondernemerschap zijn belangrijk voor de regio Breda. Dankzij de samenwerking met BANK15 en Social Capital kunnen we nog meer betekenen voor onontdekte ondernemers en creëren we duurzame, betaalde werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking.”

Experimentele ruimtes in Breda

Stichting Social Impact Breda creëert werkgelegenheid voor mensen met een (on)zichtbare arbeidsbeperking en faciliteert werkplekken voor (on)ontdekt talent. Op verschillende HUB-locaties in Breda worden dit jaar experimentele ruimtes gecreëerd – zowel in de horeca als logistiek – voor makers, waar ze een start kunnen maken in het ondernemerschap. Mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt krijgen op deze HUB-locaties de mogelijkheid om werkervaring op te doen om vervolgens door te stromen naar een werkgever in de stad. “We creëren hierdoor een laagdrempelige ingang waar mensen betaald aan de slag gaan en kunnen doorstromen naar een werkgever in de sector. De experimentele ruimtes fungeren dus als springplank.”

BANK15: Ontwikkelspot voor creatief talent

Aan de Sint Janstraat in Breda is recentelijk de eerste HUB-locatie van BANK15 geopend. Fenne Verhoeven, manager BANK15, legt uit hoe dat werkt. “Dit is dé plek voor makers om zich binnen de creatieve sector en de foodsector te ontwikkelen naar een rendabel karakter, waarbij het oordeel van de consument hen verder kan brengen. Makers kunnen hun concept testen en wij faciliteren alle randzaken. We bouwen een economisch systeem waarin experimentele creativiteit voor commerciële en sociale vernieuwing zorgt. Ook haken we bedrijven in Breda aan om begeleiding te bieden en zorgen wij, in samenwerking met Gemeente Breda, voor een werkplek voor mensen met een arbeidsbeperking.”





Het uiteindelijke doel van BANK15 is om de nieuwe makers een ontwikkeling te laten maken naar een rendabele onderneming of concept. Stichting Social Impact zorgt er vervolgens voor dat werknemers doorstromen naar een baan in de reguliere horeca.