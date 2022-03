Breda opent op stadskantoor ontvangstpunt voor Oekraïense vluchtelingen

BREDA - De gemeente Breda opent vandaag samen met de directe buurgemeenten een ontvangstpunt in het stadskantoor voor Oekraïense vluchtelingen. Hier kunnen ze hun aankomst in Breda melden. Op het ontvangstpunt vindt een korte screening plaats en worden de mensen doorverwezen naar een opvanglocatie.

Zo snel mogelijk een veilig onderkomen voor de mensen die op de vlucht zijn voor de oorlog; dat is het uitgangspunt van gemeente Breda en alle gemeenten in de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. De gemeente opent dit punt om de vluchtelingen meteen bij aankomst een goede begeleiding te geven naar een plek om tot rust te komen. Het ontvangstpunt wordt bemand door medewerkers van de gemeente Breda en is vooralsnog iedere werkdag geopend van 08.00 uur tot 20.00 uur.

Buiten de openingstijden van het ontvangstpunt kunnen Oekraïense vluchtelingen terecht bij Sportcentrum de Scharen.

“Wanneer u mensen op straat treft die gevlucht zijn uit het Oekraïense oorlogsgebied, verzoeken we u hen door te verwijzen of te begeleiden naar het ontvangstpunt in de hal van het stadskantoor. U kunt ook bellen met 14076 om de locatie door te geven waar de personen zich op dat moment bevinden”, laat de gemeente in een oproep aan inwoners weten.

De Scharen

De gemeente Breda richtte bij sportcentrum de Scharen namens de gemeenten in de Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant al een noodlocatie in voor de eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. In het sportcentrum worden vluchtelingen maximaal enkele dagen ondergebracht voor zij naar een opvanglocatie in de regio gaan. Dit kan de tijdelijke opvanglocatie bij de Koepel in Breda zijn of een van de andere locaties in de regio. In de Koepel komen 370 plekken voor vluchtelingen. Die opvang is vanaf 14 maart beschikbaar.