NAC boekt tegen De Graafschap vijfde overwinning op rij

BREDA - Het was gisteravond puzzelen voor waarnemend trainer Robert Molenaar bij het maken van de opstelling. Zo was hij genoodzaakt om onder meer een zeer onervaren verdeiging op te stellen. Ondanks dat wisten de Bredanaars de drie punten in eigen huis te houden. Bekijk hier de prachtige foto’s die onze fotograaf Peter Visser nam tijdens het duel.

Al in de vijfde minuut kwamen de Bredanaars ook op voorsprong. De Rooij gaf de bal scherp voor in de richting van Hilterman. Net voordat de spits kon binnentikken was het Ted van de Pavert achter zijn eigen doelman kopte, 1-0.





Tweede helft

Na rust vloeiden de krachten langzaamaan weg bij de jongens die niet gewend zijn op dit niveau te acteren. Toch kreeg de Bredase formatie geen tegentreffers te verwerken. In de 74e minuut maakte Ralf Seuntjens de 2-0. Bij deze score bleef het en zo won NAC alweer voor de vijfde keer op rij.