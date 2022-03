Planten op terrein van Amphia Langendijk ‘geroofd’ door buurtbewoners

BREDA - De voorbereidingen voor de sloop van het Amphia Langendijk zijn in volle gang. Om te voorkomen dat al het groen verloren gaat, kunnen omwonenden vandaag gaan ‘struikroven’. Het initiatief zorgt ervoor dat waardevol groen gered wordt en de directe omgeving groener wordt.

Begin november heeft de ziekenhuislocatie van Amphia aan de Langendijk de deuren definitief gesloten. Het oude ziekenhuis zal plaatsmaken voor een gloednieuwe wijk, en de voorbereidingen zijn al in volle gang. De gemeente Breda, BPD en Stichting Struikroven sloegen vervolgens de handen ineen om groen dat moet verdwijnen voor de sloop van de gebouwen een tweede leven te geven in de buurt.

Vandaag kunnen omwonenden van het voormalig Amphia Ziekenhuis gaan straatroven, waarbij planten ‘geroofd’ worden die anders in de container zouden belanden. Het Bredase struikroven team bestaat uit Mattijs van Dalen, Paulien Weijs en Iris Blom. Zij gaan vandaag de straat op om de planten die in verschillende tuinen op het terrein staan gratis aan te bieden aan buurtbewoners. Zij konden van start gaan na het welkomswoord van wethouder Tim van het Hof.

Biodiversiteit

Door het struikroven blijft de biodiversiteit behouden, worden tuinen in de directe omgeving groener en kunnen bewoners elkaar tijdens deze activiteit ontmoeten. “Super dat we ook in Breda gaan struikroven. Het is een prachtig initiatief waar Breda graag aan meewerkt”, aldus wethouder Tim van het Hof. “In ons groepkompas staat dat we nog veel meer groen in en om de stad willen. En dat kunnen we niet alleen, elke plant, elke boom die bewoners neerzetten en elke tegel die ze eruit halen, draagt bij aan een beter klimaat.”

De wethouder hoopt dan ook dat het niet bij een eenmalig initiatief blijft. “Planten krijgen een tweede leven, hoe circulair wil je het hebben? Zo maken we samen die stad in een park. Wat mij betreft gaan we dit bij alle bouwprojecten doen waar planten en struiken nog goed te gebruiken zijn dus die oproep doe ik ook graag aan projectontwikkelaars en woningcorporaties.”