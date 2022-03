NLDoet in Breda: Onderhoud, tuinieren, schoonmaken en samenkomen

Helpen bij achterstallig onderhoud, ouderen gezelschap houden of wat lekkers bakken voor anderen. Dat werd gisteren en wordt vandaag gedaan onder de noemer NLDoet. Ook in Breda worden er volop activiteiten georganiseerd waar vrijwilligers zich ook gretig voor inschrijven. Een paar activiteiten op een rij:

Scouting Tijdens NLDoet wil scouting Sint Joris een grote schoonmaak houden van het scoutinggebouw. Ook zijn er tuinieractiviteiten. ‘’Deze willen wij graag klaar maken voor het mooie weer door onkruid te wieden en de struiken te snoeien’’ aldus de leiding. Daarnaast wil de vereniging vandaag aan botenonderhoud doen. De boten willen ze schuren en verven. Deze activiteiten vinden plaats bij het pand aan de Rietdijk 10.



Lucaskerk Bij de Lucaskerk aan de Tweeschaar 125 gaan de mensen vandaag zomerbloembollen en zomerbloeiers planten in de Haagse Beemden aan de openbare weg. Samen met ‘Netwerk Haagse Beemden’ (een groep enthousiaste bewoners), wordt de wijk op verschillende plaatsen opgefleurd. Kinderboerderij Bij de Tussen de Dijken waar Stichting Kinderboerderij zit, wordt vandaag een nieuwe konijneberg gemaakt voor de konijnen. ‘’Onder het gras zit gaas vanwege het graven’’ vertelt de leiding. ‘’Dit heeft tot gevolg dat het gras langzaam aan het verdwijnen is, omdat onderhoud lastig is. We zouden de konijnenberg dus graag opnieuw voorzien van een sappige grasmat met behulp van graszoden.’’ Muziek bij de Leystroom Voor de cliënten van Raffy- Leystroom, locatie de Leystroom die thuiszorg ontvangen is vandaag een middag voor ontmoeting met muziek georganiseerd. ‘’We serveren koffie thee met iets lekkers en daarna een drankje met verschillende hartige hapjes van verschillende culturen’’, zegt de leiding. De Koepel



De Koepel wordt momenteel omgetoverd tot (tijdelijk) thuis voor zo’n 400 Oekraïense mensen: Daarvoor is dringend hulp nodig. Er zijn meerdere taken bij De Koepel. Zoals het schoonmaken van de kamers, inrichten en het leggen van vloertegels.



Verder zijn er tijdens NLDoet meerdere activiteiten in Breda. Hierbij staan onder meer tuinieren, opknappen, elkaar ontmoeten en het opfleuren van wijken voorop.

Ook gisteren waren er al enkele activiteiten zoals helpen bij achterstallig onderhoud in de tuin bij Nutsbasisschool Teteringen. Ook was er het opknappen van de ontmoetingsruimte aan de Terheijdenseweg. Daarnaast waren er het bakken van meerdere baksels bij Surplus aan de Antwerpenstraat en het schoonmaken bij deBreedonk aan de Willem van Oranjelaan.