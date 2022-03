Motorrijder komt klem te zitten tussen geluidswal en lantaarnpaal

BREDA - Tussen Prinsenbeek en Breda, op de A16, raakte vanmiddag een motorrijder gewond. De motorrijder raakte van de weg en kwam in de berm terecht. Daar reed hij langs de geluidswal, tot hij klem kwam te zitten tussen die geluidswal en een lantaarnpaal die dicht langs de geluidswal staat.

De motorrijder is door ambulancepersoneel en politie van zijn motor gehaald en op de brancard gelegd. Na behandeling in de ambulance werd hij met spoed en onder politiebegeleiding overgebracht naar het ziekenhuis.



Tijdens de afhandeling en hulpverlening waren er twee rijstroken afgesloten voor het verkeer. Omdat het relatief rustig was op de weg leverde dat geen noemenswaardige file op.