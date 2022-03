Date je? brengt blind dates naar Breda

BREDA – Tinder, Lexa, of Happn, online daten is van deze tijd. Sven Haverkamp zag in zijn omgeving dat het schermdaten toch een barrière opwerpt en wil het daten weer terugbrengen naar persoonlijk contact. Vanaf morgen lanceert hij ‘Date Je?’, een platform waar online daten omgezet wordt in een fysieke blind date.

Sven had het geregeld met vrienden over de datewereld. Het daten van nu gaat volgens hem via een schermpje en dat maakt het allemaal net wat lastiger. Vrienden vroegen zich bijvoorbeeld af hoe je nu iemand kan benaderen zonder dat diegene zich zomaar verkeerd behandelt voelt. “Ik zou dit vroeger zelf ook graag hebben gehad.” Sven bedacht het nieuwe platform samen met zijn vriendin.

Het concept voor het platform is simpel. Men kan zich online aanmelden, vullen een vragenlijst in en via een digitaal gesprek wordt er ook nog een filmpje gemaakt. Aan de hand daarvan komt de deelnemer in de database te staan. Dan gaat ‘Date Je?’ op zoek naar de perfecte match, met hopelijk een date tot gevolg. “Het is een soort First Dates, maar dan zonder camera’s”, aldus Sven.

Aanmelden voor de site is gratis. “Ik kan geen garantie geven of we een match kunnen vinden, of hoe snel de eerste date zal plaatsvinden. Daarom betaal je pas zodra je op date gaat.” Sven is bezig met lokale horecagelegenheden om te kijken waar de dates plaats vinden. Wanneer een deelnemer op date gaat, is de prijs afhankelijk van het soort date. Zo zou je voor een dinerdate tussen de 20 en 30 euro betalen. “Maar tijdens de date willen we wel het iconische moment van de rekening betalen creëren.”

Ook na de blind date blijft Sven met de deelnemers meedenken. “We gaan na de date in gesprek. Wat ging er goed, wat juist niet. Mocht de match toch niet zo’n succes zijn, nemen we die informatie weer mee voor de zoektocht naar de volgende match.” Vanaf dat moment gaat ‘Date je?’ op zoek naar een nieuwe match, in de hoop dat het dan wel een succes zal zijn. “Is je date wel bevallen? Dan is mijn doel bereikt en ben ik blij dat je iemand hebt gevonden die daadwerkelijk bij je past.

Date je? Is voor alle leeftijden en iedereen kan zich vanaf morgen via de site inschrijven.