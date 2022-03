Zeven procent van Breda overmatige drinker

BREDA – Zo’n zeven procent van de inwoners van Breda is een overmatige drinker. Dit blijkt uit onderzoek van Afkickkliniekwijzer.nl. Met het percentage valt Breda onder de middenmoot van alle Brabantse gemeenten.

Een overmatige drinker is iemand die meer dan 21 glazen (mannen) of meer dan 14 glazen (vrouwen) alcohol per week drinkt. Afkickkliniekwijzer.nl deed onderzoek aan de hand van cijfers van het CBS en het RIVM. In Breda is zeven procent een overmatige drinker en negen procent valt onder het kopje zware drinker. 39 procent van de inwoners houdt zich aan de richtlijn van maximaal één glas per dag.

Noord-Brabant

Noord-Brabant valt over het algemeen niet op in het onderzoek, vrijwel alle gemeentes vallen binnen de middenmoot op nationaal niveau. Oirschot is de gemeente met de meeste overmatige drinker, de gemeente kreeg een percentage van bijna tien procent. De gemeente Geertruidenberg heeft de minste overmatige drinkers, met een percentage van 4,4 procent.

