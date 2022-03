Nog niet genoeg geld binnen voor basketbalveld Megan

BREDA - Na ongeveer een maand verder te hebben gespaard, is er nog niet genoeg geld binnen voor het basketbalveld ter ere van de doodgestoken Megan. Het voormalige basketbalteam heeft nog bijna 2000 euro nodig om het veld te financieren.

Bijna een maand geleden kreeg de inzamelingsactie van de vriendinnen van Megan een doorstart. In plaats van één basket, zou er nu een heel basketbalveld kunnen komen. Hiervoor is wel een stuk meer budget voor nodig. De teller staat nu op 6600 euro, voor het veld is 8400 euro nodig.

De vader van één van de basketbaldames is verantwoordelijk voor het bijhouden van het geld. Langzaam ziet hij de teller richting het beoogde doel kruipen. De komst van het veldje zou veel betekenen voor het voormalige team. “Het bankje kijkt uit over een voetbalveld, maar Megan hield van basketbal. Hoe mooi zou het zijn als dat ook daar zou kunnen.” Volgens hem zijn de dames ervan overtuigd dat ze het geld binnen gaat halen. Toch hoopt hij dat de gemeente ze tegemoet kan komen, om het laatste gat te dichten.

Voor de dames van het team, maar ook voor de ouders is de actie natuurlijk van belang. Volgens de vader heeft zo’n basketbalveld meer impact dan men zou denken. “Het draait nu eindelijk om naar iets positiefs, alleen al voor de ouders is het een hart onder de riem. Zo leeft Megan toch voort.” Voor de dames draait het ook om, het gaf hen toentertijd een enorm gevoel van onveiligheid, omdat het allemaal zo dichtbij kwam. Daarom wil de groep ook een feestelijke activiteit maken mocht het basketbalveldje er komen.

De inzamelingsactie loopt nog en het team hoopt snel het geld bij elkaar te hebben gespaard. “Ik kijk iedere dag naar de stand. Zodra het bedrag binnen is, sluiten we Tikkie af. We willen namelijk niet meer vragen dan nodig.” Wie nog wil doneren kan dat doen via een tikkie.