De verkiezingen zijn begonnen: Eerste stembureaus hebben deuren geopend

BREDA - De gemeenteraadsverkiezingen zijn begonnen. Maandagochtend om 07.30 uur hebben de eerste 21 stembureaus de deuren geopend. Ook op dinsdag 15 maart gaat 21 stembureaus open. Op woensdag 16 maart zullen de meeste stemmen worden uitgebracht, en zijn alle 91 stembureaus geopend.

Normaal gesproken vonden de gemeenteraadsverkiezingen plaats op één dag. Maar in coronatijd werd besloten de verkiezingen uit te smeren over 3 dagen, zodat mensen die daar behoefte aan hadden op een rustiger moment hun stem uit konden brengen. Ook dit jaar bestaat die mogelijkheid. Vandaag zijn om 07.30 uur de eerste stembureaus geopend.

Er is een stembureau open in iedere wijk en in ieder dorp. In het centrum zijn dat bijvoorbeeld de Mezz en het Stadhuis, in Ulvenhout de Pekhoeve, in Bavel ‘t Klooster en in Breda Noord De Biesdonk, de gymzaal aan de Archimedesstraat en het Leger des Heils.

Een overzicht van alle stembureaus die maandag en dinsdag zijn geopend, vind je hier. Een overzicht van hoe druk het op de locaties is, vind je hier.