Bredase Siobhán maakt indruk met emotioneel schilderij maar wint Project Rembrandt nét niet

BREDA - Het is Game Design student Siobhán nét niet gelukt om de titel ‘beste amateurkunstschilder van Nederland’ in de wacht te slepen. In de finale van het NPO programma dat zondagavond werd uitgezonden eindigde Siobhán als tweede. Ze maakte enorm veel indruk met het portret dat ze maakte van zichzelf en haar zieke moeder. Jurylid Pieter Roelofs noemde haar de beste portretschilder van het hele seizoen.

Wekenlang was de Bredase student Siobhán te volgen in het NPO Programma Project Rembrandt. Het programma is een zoektocht naar de beste amateurkunstschilder van Nederland. In navolging van Rembrandt van Rijn volgen de leerlingen lessen bij hun coach en nemen het tegen elkaar op in diverse opdrachten. Hierin laten ze zich inspireren door Rembrandt om zo hun eigen stijl te ontwikkelen.

Afgelopen zondag werd de finale uitgezonden. Naast Siobhán waren er nog drie andere kandidaten in de race voor de felbegeerde titel, namelijk Abdallah, Freek en Egon. Traditiegetrouw startte de finale met de 24-uurs opdracht. In het kustndepot in Amersfoort kregen de deelnemers 24 uur de tijd om een meesterwerk na te schilderen. Dat meesterwerk was ‘De ingang tot het bos’ van Philips Koninck. De opdracht was niet in het straatje van de Bredase studente. Landschappen zijn niet haar sterkste kant, en ze eindigde bij deze opdracht als vierde.

Uiteindelijk draaide de finale echter allemaal om het meesterwerk. Dat is een schilderij waar de deelnemers twee maanden thuis aan mogen werken. Siobhán deed dat in haar studentenkamer, en zette er haar studie zelfs voor op pauze. Siobhán schilderde een portret van zichzelf en haar moeder. Op het schilderij draagt ze zelf een trouwjurk, en ligt ze tegen haar moeder aan. Een emotioneel beeld, omdat haar moeder ernstig ziek is en haar bruiloft dus niet meer mee zal maken.

De jury was enorm enthousiast over het werk, en noemde Siobhán de beste portretschilder van het hele seizoen. En ook de publieksjury was enorm onder de indruk, en beoordeelde het werk van Siobhán als één van de twee beste. Uiteindelijk ging het tussen Siobhán en Egon. de vakjury koos Egon als winnaar van het programma. Hij mag zich de beste amateurkunstschilder van Nederland noemen.



NPO Project Rembrandt