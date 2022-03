Mogelijk persoon te water in de Academiesingel, brandweer zet duikers in

BREDA - De brandweer is vanochtend uitgerukt naar de Academiesingel nadat er een melding binnen kwam dat er een persoon in het water lag.

Rond 09.30 uur kwam er een melding binnen van een persoon te water aan de Academiesingel. De brandweer ging met duikers ter plaatse. Vanaf het terrein van de KMA werd er in het water gezocht.

De duikers hebben geen persoon aangetroffen. Het is momenteel onduidelijk wat er precies is voorgevallen en of er daadwerkelijk een persoon te water is geraakt.

De duikers kwamen wel een groot stuk plastic tegen. Dat hebben zij uit het water gehaald.