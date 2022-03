Bredanaars helpen massaal om de Koepel klaar te maken voor vluchtelingen

BREDA - Bredanaars staan massaal klaar om te helpen met de opvang voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Via het initiatief ‘handjes in de Koepel’ kunnen mensen zich aanmelden om de Koepel klaar te maken voor de opvang van 400 vluchtelingen. Zo zullen er vanavond meer dan 100 mensen meehelpen met het in elkaar zetten van Ikea-meubels.

Er wordt in Breda hard gewerkt aan het gereed maken van opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne. In het stadskantoor is een meldpunt geopend, waar vluchtelingen terecht kunnen met hun eerste vragen. Bij sportcentrum de Scharen is een eerste opvanglocatie ingericht. Hier kunnen vluchtelingen enkele dagen blijven. Vanuit die locatie wordt gekeken naar een opvangplek in de regio. Dat kan zowel bij particulieren zijn, als bij grotere opvanglocaties.

In Breda zullen vluchtelingen voor langere termijn opgevangen worden in de Koepel. Daar worden zo’n 400 opvangplekken gecreëerd. Om die plekken zo snel mogelijk af te hebben, worden Bredanaars door de gemeente om hulp gevraagd. En daar komt veel response op. Zo werkten vrijwilligers afgelopen weekend aan het gereed maken van de opvangplekken in de Koepel. En vanavond zullen er zo’n 150 vrijwilligers aan de slag gaan met het in elkaar zetten van Ikea-Meubels.

Wie ook wil helpen met het gereed maken van de Koepel voor de vluchtelingen, kan zich aanmelden via een online aanmeldformulier. Er zijn deze week van maandag tot en met vrijdag nog shifts in de ochtend, middag en avond. Meer informatie vind je via de Facebookpagina Handjes in de Koepel.

Let wel op: Bredanaars worden nadrukkelijk opgeroepen om géén inzamelingsspullen mee te nemen naar de Koepel.