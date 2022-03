Dankzij de Bredase klokkenluiders luiden om 19.00 uur in heel Nederland de klokken voor Oekraïne

BREDA - Van Zwolle tot Amsterdam, van Brielle tot Noordwijk. Op initiatief van Bredase klokkenluiders luiden vanaf aanstaande maandag 14 maart om 19:00 uur in heel Nederland de klokken voor troost, hoop en verbinding.

Met de afschuwelijke beelden van de oorlog in Oekraïne helder voor ogen, nemen klokkenluiders door het hele land het initiatief om de klok te luiden voor de vrede. Voor de dappere mensen in Oekraïne, die strijden voor hun land. Voor de mensen die huis en haard moeten verlaten en op de vlucht zijn om zichzelf in veiligheid te brengen. Én voor de mensen van goede wil uit Rusland, die ongewild in een oorlog worden meegesleept. “Voorlopig zullen klokken iedere maandagavond luiden, als teken van hoop dat we durven uitzien naar spoedige vrede voor iedereen”, laten de klokkenluiders weten.



Deze actie start een week na de landelijke 555-actiedag en kent zo een symbolisch vervolg. “Op een dag dat wijzelf in Nederland weer van start mogen met vrije verkiezingen. Op dit soort momenten in de geschiedenis wordt benadrukt dat democratie en vrede niet overal vanzelfsprekend zijn.”



Kijk op www.giro555.nl als u zelf nog in actie wilt komen. Doneren voor Samen in actie voor Oekraïne kan nog op NL08 INGB 0000 0005 55 t.n.v. Stichting Samenwerkende Hulporganisaties, Den Haag.