Frans en Maggie uit Ulvenhout winnen 100.000 euro bij VriendenLoterij

Een grote verrassing voor Frans uit Ulvenhout. Hij heeft in de trekking van de VriendenLoterij een bedrag van 100.000 euro gewonnen. VriendenLoterij-ambassadeur Jamai reikte de cheque onlangs aan Frans en zijn vrouw Maggie uit.

De Ulvenhoutse Frans en Maggie zijn recentelijk verrast door Jamai van de VriendenLoterij. Hij stond met een gouden enveloppe voor de deur. Op de vraag of Frans en Maggie nog wensen hebben, antwoordt Maggie: “De eettafel moet gerenoveerd worden en we willen een nieuw fornuis.” Op dat moment weet het stel nog niet, dat die wensen met het gewonnen bedrag zeker uit zullen komen.

Als Frans het bedrag op de cheque onthult, reageren zij blij verrast: “Dit is niet te geloven, geweldig!”

De uitreiking in Ulvenhout was op 12 maart te zien in ‘VriendenLoterij Miljonairs’.