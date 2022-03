Weerbericht Bred: ‘Overwegend zacht lenteweer, met woensdag meer zon en 18 graden’

Weerman Nico Koevoets houdt zich al jaren bezig met het weer in West-Brabant. Vandaag de weersverwachting voor maandag 14 maart en de komende dagen. Het kwik zal het meest stijgen op woensdag. Op de dag van de gemeenteraadsverkiezingen zal de temperatuur oplopen tot zo’n 18 graden.



Een zwak front passeerde gisterenavond en vannacht Brabant. Het gaf niet meer dan een lokaal licht buitje. Vandaag overdag is de luchtdruk hoog boven het oosten van Europa. Lage druk heerst bij Portugal en Spanje. Daar tussenin komt een zeer zachte zuidoostelijke luchtstroming op gang.



Verwachting voor maandag 14 maart

Het is vanmiddag wisselend bewolkt met stapelwolken en wat zon. Lokaal kan er wat gedruppel voor komen. De zuidwestenwind is zwak tot matig, 2 tot 3 Beaufort. Maxima rond 14 graden.



Het weer voor de komende dagen

Dinsdag 15 maart

Er zijn wolkenvelden, maar ook wat zon. De wind waait zwak uit het zuidoosten tot oosten met gemiddeld 2 Beaufort. Het wordt een graad of 15. In de avond en de nacht naar woensdag kan er wat lichte regen vallen.



Woensdag 16 maart

Aanvankelijk is het bewolkt met kans op een lokaal licht buitje. Gaandeweg de dag meer zon en temperaturen die oplopen naar ongeveer 18 graden. De zuidoostenwind is zwak met 2 Beaufort.



Donderdag 17 maart

We doen een stapje terug. Vanaf het westen passeert een zwak front met wat lichte regen. De wind draait naar het noorden en wordt matig (3 tot 4 Beaufort). Temperaturen vallen terug naar ongeveer 13 graden.



Zo was het weer zondag 13 maart 2022

Maximumtemperatuur: 17,9 graden

Minimumtemperatuur: 8,7 graden

Neerslag: 0,0 mm (druppels)

Meetpunt Breda - Haagse Beemden



Weersverwachting opgesteld maandag 14 maart 2022 om 14:00 uur