Janus Fleerakkers benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

ULVENHOUT - Janus Fleerakkers is een bescheiden mens. Hij was dan ook erg verrast toen burgemeester Paul Depla hem vorige week zaterdag onderscheidde met een Ridderorde, in het bijzijn van collega-imkers, familie en vrienden. Zijn omgeving was al jaren onder de indruk van zijn onvermoeibare en onbaatzuchtige inzet voor mensen en dieren in binnen- en buitenland, maar zelf vindt hij dat allemaal vanzelfsprekend. “Ik help wel even,” is zijn motto.

Vanwege de coronamaatregelen werd de plechtigheid enkele maanden uitgesteld, maar afgelopen zaterdag, op 12 maart, was het dan toch zover. Voorafgaand aan het jaarlijks etentje van de imkervereniging waar Fleerakkers actief is ontving hij de Ridderorde voor bewezen diensten als vrijwilliger. En dat zijn er sinds 1977 heel wat.

Veel van zijn aandacht ging uit naar bijen in binnen- en buitenland: hij adviseerde als vrijwilliger in Sri Lanka, Tanzania en nog tal van andere landen over de hele wereld. Hij was en is actief als bestuurslid, ambassadeur en vrijwilliger bij tal van bijenorganisaties, niet in de laatste plaats bij imkervereniging Ulvenhout-Galder.

Maar het zijn niet alleen de bijenorganisaties, ook de Landelijke Fokkersclub voor Nederlandse Landgeiten (afdeling Zuid-Nederland), de Liduina praktijkschool Breda, en diverse ontwikkelingsprojecten in onder andere Papoea Nieuw-Guinea en Kenia hadden een toegewijd en deskundig vrijwilliger aan Fleerakkers.