Bomen Markendaalseweg moeten plaatsmaken de aanleg van de Nieuwe Mark

BREDA - Deze week is een aannemer gestart met het verplanten van achttien bomen langs de Markendaalseweg. Die bomen moeten verdwijnen vanwege de werkzaamheden aan de Nieuwe Mark.

Achttien bomen tussen de Waterstraat en Baronesbrug aan de Markendaalseweg moeten plaats maken voor de werkzaamheden aan de Nieuwe Mark. Aannemer Zoontjes Boomprojecten is deze week gestart met het verplanten. Van de achttien bomen worden er acht in bakken gezet voor de Nieuwe Mark. Enkele bakken komen op het Franciscanessenplein te staan en enkele tussen de Trapkes en de Baronesbrug. De overige bomen gaan naar twee scholen.

Het zijn de eerste voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de Nieuwe Mark, die later dit jaar start. De aanleg van de Nieuwe Mark is één van de grootste infrastructurele projecten in het centrum van Breda. De werkzaamheden aan dit eerste deel van de rivier wordt in drie fases opgeknipt. De eerste fase betreft het deel vanaf het kruispunt Markendaalseweg / Karnemelkstraat tot aan de brug naar parkeergarage de Barones. De tweede fase loopt van de Tolbrug tot aan de brug naar de ingang van parkeergarage De Barones. De derde fase betreft werkzaamheden in de Minderbroederstraat bij Hotel Nassau.

Tijdens de eerdere werkzaamheden aan de haven is al rekening gehouden met de aanleg van de Nieuwe Mark. Zo zijn de damwanden destijds al diep de grond in geslagen, zodat die nu gebruikt kunnen worden. Zonder tegenslagen zullen de eerste twee fases eind 2024 zijn afgewerkt.

Markendaalseweg

Voor de aanleg van het nieuwe deel van de Nieuwe Mark achter de Markendaalseweg bij nieuwbouwproject The Marker moeten Bredanaars nog geduld hebben. Voor dit deel inclusief de aanleg van een nieuwe brug over de Markendaalseweg wordt een apart aanbestedingstraject georganiseerd. De start van dit werk is in 2025.