Jeugdig NAC wint ook van Telstar

BREDA - NAC heeft de winstreeks voortgezet door met 1-4 van SC Telstar te winnen. Even leek NAC het zwaar te krijgen, toen Telstar al binnen tien minuten scoorde. Maar NAC wist de wedstrijd snel te draaien en ging al met een voorsprong de rust in.

In Velsen-Zuid kende NAC een moeilijke start. De wedstrijd was nog geen tien minuten oud toen Vlijter de openingsgoal voor zijn rekening nam. NAC leek wakker te schrikken van de vroege achterstand en zette meteen meer druk naar voren. Na een aantal kleine kansen kwam de gelijkmaker al snel. Ody Velanas zorgde voor de gelijkmaker. NAC bleef elkaar voorin makkelijk vinden en kwam dus ook een stuk beter in het eigen spel. Nog voor rust schoot Jeredy Hilterman NAC op voorsprong.

In de tweede helft bleef het spelbeeld hetzelfde. NAC viel aan, kreeg kansen en Telstar kwam er sporadisch uit. Via Velanas, Banzuzi en Hilterman kreeg NAC een aantal kansen om de voorsprong te vergroten. In de tweede helft schoot Ody Velanas NAC naar 1-3, waardoor NAC rustig naar het eindsignaal kon voetballen. Het slotakkoord was voor invaller Boris van Schuppen. In de 89e minuut kwam de jonge middenvelder binnen de lijnen, twee minuten later lag de bal in het netje. Hij schoot de bal in de korte hoek na een assist van Yassine Azzagari. De zesde overwinning op rij was een feit.

Aanstaande vrijdag neemt NAC het op tegen Helmond Sport in het SolarUnie Stadion.