Zo wordt de Koepelgevangenis omgebouwd naar een nieuw thuis voor vluchtelingen

BREDA - Honderden Bredanaars hebben zich afgelopen dagen ingezet om de Koepelgevangenis een make-over te geven. En ook deze week wordt nog volop gewerkt aan ‘fase 1’. En dat is hard nodig. “We willen er echt een warm thuis van maken”, legt coördinator Marleen Pulles uit.

In 2014 werd de Koepelgevangenis gesloten, en liepen er voor de laatste keer gevangenen uit de cellen. Sindsdien is er aan de cellen niets meer veranderd. De uitdaging om van die ruimtes een nieuw thuis te maken voor de vluchtelingen uit Oekraïne is dan ook groot, legt Marleen Pulles uit. Zelf ging Marleen vorige week nog met Job en Roger van Dok19 naar Polen om spullen naar de grens te brengen. “Donderdagavond kwam ik thuis, en vrijdagochtend stond ik met een team in de Koepel om hier aan de slag te gaan.”

Er is de afgelopen dagen al enorm veel werk verzet in de voormalige gevangenis. “Dat begon met een grote schoonmaak en schilderwerk. Er stonden nog leuzen op de muren uit de tijd dat het een gevangenis was. Die moesten natuurlijk weg.” Vervolgens moeten er overal tapijttegels worden gelegd, en Ikea-bedden in elkaar gezet worden. Gelukkig is daarvoor veel hulp beschikbaar. Maandagavond waren er zo’n 300 vrijwilligers aanwezig om de cellen in te richten. Via online aanmeldformulieren wordt al die hulp in goede banen geleid, en via een uitgebreid Excelbestand wordt overzicht gehouden van het werk dat verricht is. “Het is echt een hele organisatie, die soms best wel ingewikkeld is. Maar dat er zoveel mensen komen helpen, vind ik echt gewoon geweldig om te zien.”

Fase 1

De make-over van de voormalige gevangenis is fase 1 van de opvang in de Koepel. Fase 1 bestaat vooral uit de praktische zaken die geregeld moeten worden om vluchtelingen te kunnen ontvangen. Maar daarna zit het werk er zeker nog niet op, benadrukt wethouder Boaz Adank. “Het werk dat hier al verzet is, is geweldig. Een week geleden was het echt nog een gevangenis, maar dat zie je nu echt veranderen. Dat is een heel belangrijke ontwikkeling. Maar ook fase 2 is enorm belangrijk. Want als de vluchtelingen hier zijn, moeten we ervoor zorgen dat het ook echt een thuis wordt. Dat er gezamenlijk gegeten kan worden. Gesport kan worden. Dat kinderen kunnen spelen. En dat zij onderwijs krijgen.”

De komende maanden blijft Marleen actief in de Koepel om zich in te zetten voor de vluchtelingen. “We gaan dan kijken waar behoefte aan is. Bijvoorbeeld aan sportdagen, of andere activiteiten. Dat zal weer heel nieuwe uitdagingen met zich meebrengen. Maar voor nu ligt de focus nog op fase 1: Van een oude gevangenis een warm nieuw thuis maken.”

Wil jij ook helpen met het gereed maken van de Koepel? Houd dan de socials van Handjes in de Koepel in de gaten, of kijk op www.opvangindekoepel.nl. Let op! Aanmelden is verplicht, en inzamelingsspullen meenemen naar de Koepel is niet de bedoeling.



Vrijwilligers melden zich in de Koepel om te helpen met het in elkaar zetten van meubels - Bredavandaag