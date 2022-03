Dit zijn de nieuwe versoepelingen: Einde aan 1G-beleid en mondkapjesplicht OV vervalt

BREDA - Het kabinet heeft nieuwe versoepelingen van de coronaregels aangekondigd. Vanaf 23 maart is Testen voor Toegang bij grote binnenevenementen niet meer nodig. Ook vervalt de verplichting om een mondkapje te dragen in het OV. Wel blijven enkele adviezen bestaan, en worden mensen die klachten hebben nog steeds opgeroepen om thuis te blijven en te testen.

De afgelopen weken zijn de coronabesmettingen weer opgelopen. De huidige virusvariant is echter minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt opgenomen is beperkt. Daarom heeft het kabinet, exact twee jaar nadat de eerste lockdown werd aangekondigd, besloten om de coronamaatregelen verder te versoepelen. Wij zetten het voor je op een rij.

Thuiswerken

Het huidige thuiswerkadvies vervalt. Wel roept het kabinet werkgevers op om met werknemers afspraken te maken om hybride werken blijvend te stimuleren. Het kabinet vraagt extra aandacht voor werknemers die zorgen hebben over hun gezondheid. Ook zij moeten veilig kunnen werken. Voor werknemers met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een test. Bij een positieve test: Ga in isolatie en werk thuis als het kan.

Bij klachten

Voor iedereen met klachten blijft gelden: blijf thuis en doe een zelftest. Is de uitslag positief? Maak dan een afspraak voor een test bij de GGD en ga minimaal 5 dagen in isolatie. Je mag weer naar buiten als u de laatste 24 uur geen klachten heeft. Het is niet meer nodig om te testen als je geen klachten hebt. Dus leerlingen, studenten en onderwijspersoneel hoeven niet meer twee keer per week preventief te testen voordat ze naar school of hun opleiding gaan.

Mondkapjes dragen

De verplichting om in en rond het OV mondkapjes te dragen vervalt per woensdag 23 maart. Daar waar het druk is, wordt het gebruik van een mondkapje nog wel aangeraden. Het blijft voorlopig verplicht om een mondkapje te dragen in het vliegtuig en op het vliegveld na de security.

Vanaf 23 maart geen Testen voor Toegang (1G) meer

Testen voor toegang (1G) geldt nu nog voor grotere nachtclubs en grote ongeplaceerde evenementen (meer dan 500 bezoekers). Vanaf woensdag 23 maart kan publiek ook op deze locaties zonder Testen voor Toegang naar binnen. Er zijn dan geen locaties meer waar het coronatoegangsbewijs geldt. Geadviseerd wordt om de CoronaCheck-app op je telefoon te laten staan. Voor meerdere landen is de QR-code nog wel noodzakelijk om in te reizen of voor bijvoorbeeld bezoek aan horeca, bioscoop of theater.

Nederland inreizen

Voor mensen die naar Nederland reizen van binnen de EU/Schengen vervalt vanaf 23 maart de verplichting om een test-, herstel- of vaccinatiebewijs te hebben. Ook voor EU-burgers die vanuit landen buiten de EU/Schengen naar Nederland reizen, zijn er geen inreismaatregelen meer. Voor iedereen die naar Nederland reist, is het advies om een zelftest te doen direct na aankomst en op dag 5. Voor niet-EU-burgers geldt nog steeds een EU-inreisverbod.

Gezondheidsadviezen

Het kabinet benadrukt dat corona niet weg is, en dat mensen er nog steeds ziek van kunnen worden. Het wassen van handen, hoesten en niezen in de ellenboog, ventileren en het halen van de booster- of herhaalprik blijft dus geadviseerd worden.