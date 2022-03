Een avond klussen voor Oekraïne: ‘Het is heel fijn om met zoiets concreets te kunnen helpen’

BREDA - In de Koepel was het maandagavond een enorme drukte. Driehonderd Bredanaars kwamen vrijwillig helpen met het leggen van tapijttegels en in elkaar zetten van meubels. En dat terwijl de honderden vrijwilligers die ‘s middags al begonnen waren, ook nog lang niet naar huis gingen. Wij spraken Mirjam en Marc, en Heidi en Eveline. Allemaal staken zij maandag de handen uit de mouwen in de Koepel.

In één van de cellen zijn Mirjam en Marc maandagavond om 17.30 uur net begonnen met het in elkaar zetten van een stapelbed. Alle schroefjes liggen geordend klaar, en alle palen worden uitgezocht. Het belooft nog een uitdagende klus te worden, maar het tweetal gaat met veel enthousiasme aan de slag. Zij vinden het geweldig om samen met de honderden andere aanwezige vrijwilligers te kunnen helpen aan de opbouw van de opvanglocatie in de Koepel.

“Je wil zo graag iets concreets doen”, legt Mirjam uit. “We hebben afgelopen periode al op verschillende manieren proberen bij te dragen. Zo zijn we een doos spullen naar de Mariakerk gaan brengen, en hebben we gedoneerd aan Giro555.” Toen ze de oproep van Handjes in de Koepel voorbij zagen komen, waren ze meteen enthousiast. “Het is een paar uurtjes werk, dat is niets”, stelt Marc. “Maar je draagt wel echt wezenlijk wat bij. Dat is een heel fijn gevoel.” Dat beaamt Mirjam meteen. “Je bent hier echt direct van betekenis. Die mensen hebben een bed nodig, daar kunnen wij nu voor zorgen. Dat is heel fijn.” Mirjam en Marc zijn enorm onder de indruk van het grote aantal vrijwilligers dat de handen uit de mouwen steekt. “De sfeer is echt geweldig. Echt alle soorten mensen zijn hier bezig, jong en oud. En allemaal met het zelfde doel: Een steentje bijdragen.”

Verderop staan Heidi en Eveline in een voormalige cel aan een stapelbed te klussen. Zij leggen rond 18.00 uur de laatste hand aan het bed. De twee waren al om 13.00 uur aanwezig om te helpen, maar wilden pas naar huis wanneer de klus af was. “Als je aan zoiets bezig bent, dan wil je het ook gewoon afmaken”, stelt Heidi. “Al zijn we er niet heel handig in. We vinden het wel een lastig stapelbed. Maar we geven niet op!” Op de vraag wat ze motiveert om mee te helpen in de Koepel heeft Heidi een duidelijk antwoord: “De beelden op TV. Als je ziet wat er in Oekraïne gebeurt, dan raakt dat je gewoon enorm. Als mij zoiets zou overkomen, dan hoop ik ook dat andere mensen mij helpen.” Ook Eveline en Heidi zijn enorm enthousiast over het grote aantal vrijwilligers dat op de been is tijdens de actie. “De sfeer en saamhorigheid is geweldig”, vertelt Eveline. “Ik had niet zóveel mensen verwacht. En dan ook nog de hulp van de mensen van de KMA. Zij werken ook echt enorm hard. Echt fantastisch om te zien.”

Bredanaars die ook willen helpen in de Koepel, kunnen daarvoor de socials van Handjes in de Koepel in de gaten houden. De animo om te helpen was gisteren zo groot, dat de hulpshift van vandaag geannuleerd moest worden. Via social media worden mensen op de hoogte gehouden van de manieren waarop ze kunnen helpen. Die info staat ook op https://www.opvangindekoepel.nl/



Eveline en Heidi