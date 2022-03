De wens van de zieke Bouke kwam uit: Overnachten in Ikea Breda

BREDA - De allerliefste wens van Bouke is op maandag 14 maart in vervulling gegaan. Bouke is 17 jaar en heeft lymfeklierkanker. Haar wens: Overnachten met haar vriendinnen in IKEA.

Make-A-Wish Nederland laat de allerliefste wensen van ernstig zieke kinderen in vervulling gaan. Dat doen zij niet alleen. Van zorgzame vrijwilligers, ouders, ziekenhuizen en business partners die samen alles uit de kast halen om het onmogelijke onvergetelijk te maken. Zo ook voor Bouke.

Nietsvermoedend stond Bouke maandagochtend op. Niet wetende dat die dag haar allerliefste wens in vervulling zal gaan. Niet veel later komt een limousine voorgereden om Bouke, haar ouders, broertje en vijf vriendinnen op te halen. Eerste stop: Mojo Sushi in Tilburg, want Bouke is dol op sushi. Vervolgens rijden ze door naar de volgende stop: IKEA Breda. Hier worden ze op de blauwe loper als sterren onthaalt door carnavalsband De Klepzijkers.

Het werd voor Bouke een bonte avond en nacht vól verrassingen, want Bouke en haar vriendinnen blijven overnachten in de IKEA. In de winkel zijn diverse slaapkamers ingericht met schone bedden. De badjassen, slippers en goodiebags liggen al klaar. Er is een après-ski bar opgebouwd, een optreden van zanger Wilbert Pigmans en carnavalsbands De Pierenwaaiers en Spuipuiten, een DJ komt draaien en de vriendinnen krijgen een mocktail workshop. De volgende ochtend krijgen de meisjes ontbijt op bed, waarna ze door de limousine weer thuis worden gebracht.

Over Make-A-Wish Nederland

Elke dag horen gemiddeld 4 families in Nederland dat hun kind een ernstige, soms zelfs levensbedreigende ziekte heeft. Het gezinsleven verandert in één klap totaal. Die impact is moeilijk voor te stellen. Make-A-Wish Nederland wil al deze jonge patiënten tussen 3 en 18 jaar positieve energie meegeven. Een ervaring die ze sterker maakt. En vertrouwen en kracht geeft voor de toekomst. Dat doen ze door samen hun allerliefste wens te laten uitkomen.