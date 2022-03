Alle stembureaus zijn geopend, al 17.600 Bredanaars brachten hun stem uit

BREDA - De dag van de gemeenteraadsverkiezingen is aangebroken. Nadat Bredanaars afgelopen twee dagen al bij 21 stembureaus terecht konden, zijn vandaag alle 91 stembureaus geopend. Stemmen is mogelijk tot 21.00 uur. De eerste voorlopige uitslag wordt om 21.15 uur verwacht.

Al 17.648 Bredanaars hebben maandag en dinsdag hun stem uitgebracht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zij maakten gebruik van de mogelijkheid om vervroegd hun stem uit te brengen op één van de 21 stembureaus die de deuren al geopend hadden. Het grootste deel van de kiezers zal vandaag naar de stembus gaan.

Vandaag zijn er in de gemeente Breda 91 stembureaus geopend. De uitgebreide lijst met welke stemlokalen er zijn per wijk vind je hier. Ook is er een overzichtskaart waarop de actuele drukte van de stembureaus is aangegeven. Stemmen kan woensdag vanaf 07.30 uur. Om 21.00 uur sluiten de stemlokalen de deuren.

Wie geïnteresseerd is in de uitslagen, kan vanavond naar de uitslagenavond in Podium Bloos gaan. Daar presenteert de burgemeester om 21.15 uur de eerste voorlopige uitslagen. De uitslagenavond is ook op tv te volgen bij BredaNu.

Weet jij nog niet op welke partij je wil stemmen, en wil je hulp bij het maken van je keuze? Bredanaars kunnen gebruik maken van de Verkiezingskrant, Stemhulp of de Kieswijzer. Je vindt ze hier.