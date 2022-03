Franks Filmtip: ‘Eindelijk krijgen deze veteranen de erkenning die ze verdienen’

BREDA - Wekelijks belicht filmliefhebber Frank Spreuwenberg een film die in één van de Bredase bioscopen draait of online te bekijken is. Door afwezigheid van Frank schrijft één van onze eigen redacteuren tijdelijk de filmtip. Dit keer de film ‘The siege of Jadotsville’, te zien op Netflix.

De film begint met de executie van de Congolese premier, Patrice Lumumba, en de burgeroorlog die daardoor uitbreekt. Als de mineraalrijke staat Katanga onder leiding van Moise Tshombe zich afscheidt, besluit secretaris-generaal Dag Hammarskjöld van de Verenigde Naties aan Conor Cruise O’Brien te vragen om een vredesmissie te beginnen in Congo. Hammerskjöld vertelt O’Brien in het privé dat deze situatie mogelijk tot een derde wereldoorlog kan leiden. Ondertussen arriveren de Ierse commandant Pat Quinlan en zijn compagnie van het 35e bataljon op het VN-compound, vlakbij Jadotville. Hij inspecteert de compound en komt erachter dat het zeer kwetsbaar is voor een aanval. Quinlan beveelt zijn troepen om zich in te graven rond het compound en defensieve posities voor te bereiden.

Terwijl hij eten aan het halen is bij het dichtstbijzijnde dorp, ontmoet hij de Franse huurling en oud-vreemdelingen legionair René Falques, die werkt voor mijnbedrijven die de regering van Moise Tshombe steunen. Achteraf komt Quinlan door een Belgische kolonist, genaamd Madame LaFongagne, erachter dat Jadotsville één van de grootste uraniumafzettingen bezit

Ondertussen beveelt O’Brien aan de VN om bezette overheidsinstellingen in Elizabethville aan te vallen. Terwijl VN-troepen proberen een radiostation over te nemen, komen er tijdens het gevecht 30 Katangezen om. O’Brien probeert dit incident te verbergen. Als reactie erop valt Falques met een macht van een paar duizend man Quinlan en zijn troepen in Jadotsville aan en worden de Ieren belegerd. Zelf zijn ze maar met 150 man en hebben ze geen steun van andere VN-troepen. Er komt een korte wapenstilstand en Falques vraagt aan Quinlan om zich over te geven. Quinlan wijst echter het aanbod af en moet zich (met zijn eenheid) verder zien te verdedigen tegen het leger van Falques.

Erkenning

Het mooiste aan de film, is misschien het bestaan ervan. De film is gebaseerd op een waargebeurd verhaal en het boek erover, genaamd The Siege at Jadotville: The Irish Army’s Forgotten Battle. Door het boek en de film, kregen Quilan en zijn mannen eindelijk de erkenning die ze voor hun daden verdienen. Ze werden stilletjes ontvangen bij terugkomst in Ierland. De publieke opinie over hen was niet dat ze heldhaftig gevochten hadden, maar zich vernederd hadden vertoond tijdens de belegering omdat ze zich overgaven en krijgsgevangen werden genomen. Pas 55 jaar later kregen de veteranen de erkenning die ze verdienden. Zelf heeft Pat Quinlan de erkenning nooit meegemaakt, hij stierf namelijk in 1997.

Humor

Terwijl de film een hele serieuze toon heeft, heeft het ook een humoristische kant. Eén van die momenten is wanneer Quilan en Falques aan tafel zitten om met elkaar te spreken. Falques noemt het aantal oorlogen op dat de Ieren hebben gevochten, namelijk nul. Ook zegt hij tegen Quilan nog nooit een slag te hebben meegemaakt, waarop Quilan reageert met dat hij in een tienjarig huwelijk zit. Het zijn in momenten zoals deze dat de karakters hun charisma tonen en het is een genot om te zien. Het geeft de film, die gevuld zit met spannende actie, zijn nodige rust.

The siege of Jadotsville

Duur: 1 uur en 48 minuten

Regie: Richie Smyth

Muziek: Joseph Trapanese

Te zien op Netflix