Wolk Saharazand trekt over Noord-Brabant: ‘Oranje lucht, en morgen auto’s wassen’

BREDA - Vanuit het noorden van Afrika trekt vandaag een wolk Saharazand ons land binnen, waardoor de lucht in de loop van de dag niet blauw, maar een beetje bruinig of oranje zal aandoen. Met het overtrekken van een storing komt het zand vannacht mee omlaag en dat stof zullen we morgenochtend op veel auto’s, ramen en tuinmeubilair terugvinden.

Vanmiddag wordt het vrijwel helder, maar omdat er vanaf dat moment vanuit het zuiden ook Saharazand over het land trekt, schijnt de zon een beetje diffuus. De lucht is door al dat zand ook niet strakblauw, maar wat bruinig of oranje. De wind waait zwak tot matig vanuit zuidoostelijke richtingen, 2 tot 4 Beaufort, en voert zachte lucht bij ons aan. In het noorden wordt het 12 tot 14 graden, in het midden van het land een graad of 16, en in het zuiden warmt het op naar 17 tot 19 graden.

Vanavond trekt een tweede, wat dikkere wolk met Saharazand over het land, vannacht gevolgd door een regenfront vanuit het westen. Het raakt dan bewolkt en af en toe valt er regen. Hiermee komt ook het Saharazand omlaag en dat zullen we morgenvroeg in de vorm van een laagje op auto’s en tuinmeubilair terugvinden. Het wordt niet kouder dan 7 tot 9 graden en de wind draait naar het noordwesten.

Morgen wordt er met die noordelijke wind tijdelijk frissere lucht aangevoerd. Het kwik stijgt uiteindelijk van noord naar zuid naar 9 tot 12 graden. In de ochtend hangen wolkenvelden boven het land en valt in het oosten lokaal nog wat lichte regen. Dit schuift echter naar het oosten weg, waarna het vrij helder wordt. De lucht is dan weer zo goed als onbewolkt en in de middag is er vanuit het westen veel ruimte voor de zon.